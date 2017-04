news aktuell (Schweiz) AG ernennt Eljub Ramic zum stellvertretenden Geschäftsführer (FOTO)

Zürich (ots) - Der Verwaltungsrat der sda-Tochter news aktuell (Schweiz) AG erweitert die Geschäftsleitung und befördert Eljub Ramic (36) zum stellvertretenden Geschäftsführer.

Eljub Ramic ist am 1. August 2010 als Key Account Manager in das Unternehmen eingetreten und verantwortet seither die Positionierung und Weiterentwicklung der PR-Software renteria. Zuvor arbeitete der studierte Verkaufs- und Kommunikationsprofi über zehn Jahre hinweg in verschiedenen Positionen in der Schweizer Kommunikationsbranche.

"Eljub Ramic ist wesentlich für die führende Marktposition von renteria in der Schweiz verantwortlich und sorgt als Teamleiter dafür, dass die Kundenbedürfnisse der rund 1'000 User auf der Anwendung optimal befriedigt werden. Es freut mich deshalb sehr, gemeinsam mit ihm das Wachstum und die Marktführerschaft des Unternehmens weiter voranzutreiben" sagt Kai Gerwig, Geschäftsführer von news aktuell.

news aktuell (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der sda-Gruppe mit Sitz in Zürich sowie ein Joint-Venture der Deutschen Presse-Agentur dpa und ihrer Hamburger Tochterfirma news aktuell GmbH. Mit den beiden starken Marken ots und renteria liefert news aktuell die entscheidenden Impulse für den Kommunikationserfolg Schweizer Unternehmen, Agenturen und Organisationen.

Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimedialen PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot von news aktuell ab.

