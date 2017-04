Aviso: Walk of Solidarity am 5. Mai, Gedenk- und Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen am 7. Mai und Fest der Freude am 8. Mai

Wien (OTS) - Dieses Jahr sind österreichweit mehr als 80 Gedenk- und Befreiungsfeiern. Am Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen findet gemeinsam mit KZ-Überlebenden am 5. Mai der „Walk of Solidarity“ in Gunskirchen, Oberösterreich statt. Treffpunkt ist beim Denkmal des KZ-Außenlager Gunskirchen. Anschließend ist ein gemeinsamer Marsch „Walk of Solidarity“ mit KZ-Überlebenden, Jugendlichen und Mitgliedern des Comité International de Mauthausen und der Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen sowie dem Mauthausen Komitee Österreich. Abschließend verlesen die Jugendlichen gemeinsam mit KZ-Überlebenden den Mauthausen Schwur.

Wann: Freitag, 5. Mai 2017, Beginn: 16:00 Uhr

Wo: Denkmal KZ-Opferfriedhof (Anfahrt aus Fahrtrichtung Wels kommend auf der B1, 300m nach der Fa. Felbermair auf der rechten Seite)

Am Samstag den 6. Mai jährt sich die Befreiung des KZ-Außenlager Gunskirchen bereits um 72. Mal. Josef Sturmaier, Bürgermeister von Gunskirchen, Dr. Josef Gruber, Bezirkshauptmann Wels-Land und György Frisch, Vertreter der ungarischen Juden werden bei der Gedenkkundgebung anwesend sein. Die Schlussworte findet Dr. Robert Eiter, Vorstandsmitglied des Mauthausen Komitees Österreich.

Wann: Samstag, 6. Mai 2017, Beginn: 10:30 Uhr

Wo: Gunskirchen KZ-Friedhof, Oberösterreich

Am darauffolgenden Sonntag, am 7. Mai 2017 findet anlässlich der 72. Wiederkehr der Befreiung der Häftlinge aus dem KZ Mauthausen, die Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt. Dieses Jahr mit dem Themen-Schwerpunkt „Internationalität verbindet“.

Wann: Sonntag, 7. Mai 2017, Beginn: 09:45 Uhr

Wo: KZ-Gedenkstätte Mauthausen Oberösterreich, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen

Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter

http://www.mkoe.at/gedenk-und-befreiungsfeiern-2017

Am 8. Mai 2017 jährt sich der Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 72. Mal. Aus diesem Anlass und zum Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) bereits zum fünften Mal das Fest der Freude mit einem Gratiskonzert der Wiener Symphoniker am Wiener Heldenplatz. Als Zeitzeugin wird Lucia Heilman sprechen.

Wann: Montag, 8. Mai 2017, Beginn: 19:30 Uhr

Wo: Heldenplatz, 1010 Wien

Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter:

http://www.festderfreude.at

