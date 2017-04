Philips Austria ist Hauptpartner der Gesundheitsgespräche des Europäischen Forum Alpbachs 2017

Von 20.-23.August bietet der Gesundheitskonzern mit dem „Philips Innovation Lab“ eine Plattform für innovative und neue Ansätze rund um das breite Themenfeld der Gesundheit.

Wien/Alpbach (OTS) - Im Rahmen des heurigen Europäischen Forums Alpbach finden von 20. Bis 22. August 2017 im Tiroler Bergdorf Alpbach die Gesundheitsgespräche statt. Mit Philips Austria ist dieses Jahr zum ersten Mal ein internationaler Anbieter von Gesundheitstechnologie Hauptpartner der Gesundheitsgespräche.



„Das Forum Alpbach ist die europäische Plattform für innovative Ansätze und neue Ideen.“, sagt Robert Körbler, CEO von Philips Austria, „Als führender internationaler Gesundheitskonzern freuen wir uns daher mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam über neue Perspektiven im Themenbereich Gesundheit zu diskutieren. Wir wollen hier Enabler für neue Ideen, Ansätze und Lösungen sein, die das Leben der Menschen wirklich verbessern.“



Dipl.-Ing. Dr. Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach: „Es freut mich sehr, Philips Austria als Hauptpartner der Alpbacher Gesundheitsgespräche begrüßen zu können. Gemeinsam wollen wir in Alpbach nationale und internationale Entscheidungsträger aus allen Bereichen des Gesundheitswesens zusammenbringen, um das Zusammenspiel von Forschung, Technologie und Verwaltung zum Wohle der Menschen weiter zu verbessern.“



Philips Innovation Lab



Philips schafft mit dem „Philips Innovation Lab“ im Liechtenstein-Saal heuer einen besonderen Ort für Begegnungen, Dialog und Diskussionen. Der gegenseitige Austausch von Erfahrungen und Wissen soll eine internationale Vernetzung und ein verstärktes Kooperationspotenzial bewirken. Mit hochkarätigen Speakern aus verschiedenen Bereichen der Gesundheitsbranche wird in Paneldiskussionen und Partnersessions der Dialog zwischen den verschiedenen Stakeholdern am Gesundheitsmarkt gefördert.



Über Royal Philips



Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 71.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2016 einen Umsatz von 17,4 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

