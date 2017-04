Turkish Airlines fliegt ab heute Woronesch in Russland an, Reiseziel Nummer 298 in den 120 von der Airline bedienten Ländern

Istanbul (ots/PRNewswire) - Durch die Erweiterung des Streckennetzes um Woronesch unterstreicht die internationale Airline ihre laufende Expansionsstrategie, um Reisenden die größtmögliche Auswahl an Reisezielen zu bieten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/486272/Turkish_Airlines.jpg )

Turkish Airlines fliegt bereits Moskau, St. Petersburg, Sotschi, Rostow, Kasan, Jekaterinburg, Ufa und Stawropol an und hat das russische Streckennetz jetzt um Woronesch erweitert.

Im Rahmen der strategischen Kapazitätserhöhung der Airline bei Flügen nach Russland finden Hin- und Rückflüge zwischen Istanbul und Woronesch ab heute dreimal pro Woche immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag statt.

Hin- und Rückflugtickets zwischen Istanbul und Woronesch gibt es zum Einführungspreis von 189 USD (einschließlich Steuern und Gebühren).

Darüber hinaus gibt es in den ersten sechs Monaten bei einem neuen Reiseziel eine Sonderaktion für unsere Miles&Smiles-Mitglieder, die beim Einlösen von Prämientickets oder Upgrades 25 % weniger Meilen brauchen.

Flugplan Woronesch ab 4. April

Flugnummer Tage Abflug

Ankunft

TK 481 Dienstag, Donnerstag, Samstag IST 01.05

VOZ 03.45

TK 482 Dienstag, Donnerstag, Samstag VOZ 04.40

IST 07.40

Informationen zu Turkish Airlines:

Das 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründete Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines ist eine 4-Sterne-Airline, die heute eine Flotte mit 337 Passagier- und Frachtflugzeugen betreibt und 298 Flugziele weltweit anfliegt, darunter 249 internationale und 49 inländische Zielorte. In einer Umfrage von Skytrax im Jahr 2016 ist Turkish Airlines zum sechsten Mal in Folge zu "Europas Bester Airline" und zum achten Mal in Folge zur "Besten Airline Südeuropas" gekürt worden. Turkish Airlines wurde 2010 für "Besten Economy-Catering-Service" weltweit sowie 2013 und 2014 für "Besten Business-Catering-Service" und in der letztjährigen Umfrage für "Bestes Essen in der Business-Class-Lounge" und "Beste Business-Airline-Lounge" ausgezeichnet. In diesem Jahr dann wurde die Airline erneut mit Preisen für "Bestes Essen in der Business-Class-Lounge" und "Bestes Business-Bord-Catering" bedacht. Weitere Informationen zu Turkish Airlines finden Sie auf seiner offiziellen Website http://www.turkishairlines.com oder seinen sozialen Netzwerk-Accounts bei Facebook

(https://www.facebook.com/turkishairlines), Twitter

(https://twitter.com/TurkishAirlines), Youtube

(https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES), Linkedin

(https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines) und Instagram

(http://www.instagram.com/turkishairlines) .

Alle Zeitangaben in Ortszeit.

Die Flugpläne finden Sie unter http://www.turkishairlines.com. Sie können auch das Callcenter unter +90-212-444-0849 anrufen oder eine Verkaufsstelle von Turkish Airlines aufsuchen.

Turkish Airlines, Inc. Media Relations Office of Media Relations General Management Building 34149, Yesilköy-Istanbul Tel.: +90-(212)-463-63-63 - 11153 / 11173 Fax: +90-(212)-465-20-78 press @ thy.com