Heidrick & Struggles gibt Freistellung aus gesundheitlichen Gründen von CEO Tracy Wolstencroft bekannt

Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein weltweiter Premium-Anbieter von Diensten in den Bereichen Suche nach Führungskräften, Beratung in Führungsfragen und Prägung von Unternehmenskulturen, gab heute bekannt, dass CEO Tracy R. Wolstencroft (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Wolst encroft_Tracy) eine dreimonatige Freistellung zur Behandlung einer gutartigen Lungenerkrankung in Anspruch nehmen wird.

Krishnan Rajagopalan (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultan ts/Rajagopalan_Krishnan_13413), Executive Vice President und Managing Partner - Executive Search, wird während der Abwesenheit von Wolstencroft die Funktion als stellvertretender CEO übernehmen. Rajagopalan leitet das globale "Executive Search"-Business von Heidrick & Struggles und ist Mitglied des Exekutivausschusses des Unternehmens. Zuvor war er Leiter der Abteilung Global Practices gewesen und hatte eine Schlüsselrolle bei der Leitung des "Leadership Consulting"-Business des Unternehmens eingenommen.

Richard Beattie, Vorstandsvorsitzender von Heidrick & Struggles, sagte: "Tracy tut das Richtige. Es ist im besten Interesse von Tracy und dem Unternehmen, dass er sich die benötigte Zeit nimmt, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Wir wünschen ihm eine rasche Genesung und freuen uns auf seine Rückkehr. Wir haben das Glück, dass Krishnan ein geeigneter Kandidat ist, um die Rolle des stellvertretenden CEO zu übernehmen, und der gesamte Vorstand und das gesamte Führungsteam haben völliges Vertrauen in seine Fähigkeit, Heidrick & Struggles zu leiten."

Wolstencroft sagte: "Heidrick & Struggles ist ein Unternehmen mit vielen Talenten und einer teamorientierten Kultur, und mit Krishnan und unserem Exekutivausschuss befinden wir uns in äußerst fähigen Händen. Wir haben unsere Strategie, Spitzenunternehmen weltweit Premium-Beratung und Einblicke in Führungsfragen zu bieten, effektiv beschleunigt. Wir besitzen ein starkes Team, um unsere Dynamik fortzusetzen."

Rajagopalan sagte: "Tracy hat einen tollen strategischen Rahmen für das Unternehmen geschaffen, und ich freue mich darauf, in meiner Funktion als stellvertretender CEO weiterhin eng mit ihm, dem Senior-Führungsteam und dem Vorstand zusammenzuarbeiten. Wir wünschen Tracy eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr."

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist als Premium-Anbieter für Spitzenunternehmen in aller Welt bei der Beratung in Führungsfragen, der Prägung von Unternehmenskulturen und der Suche nach Führungskräften ersten Ranges tätig. Die Branchenpioniere Heidrick & Struggles begannen vor mehr als 60 Jahren mit der professionellen Vermittlung von Führungskräften. Heute dient das Unternehmen als vertrauenswürdiger Berater, der mit integrierten Lösungsangeboten seinen Kunden mit jedem Führungsteam Schritt für Schritt bei der Veränderung der Welt hilft. www.heidrick.com

