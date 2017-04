Ashland zeigt sich auf in-cosmetics Global in London erneut als Problemlöser mit drei neuen Körperpflegelösungen

London (ots/PRNewswire) - Branchenführer sponsert Innovation Zone und veranstaltet Rezeptur-Lab für Forschungs- und Entwicklungsprofis

Ashland hat heute drei innovative Produkte für die Körperpflegebranche vorgestellt, die einen erheblichen Mehrwert zu branchenführenden Produkten für die Haar-, Gesichts- und Körperpflege beitragen sollen.

FiberHance(TM) bm verleiht dem Haar Festigkeit, ohne die Farbe zu beeinflussen; Antaron (TM) ermöglicht nicht schmierende Sonnenschutzrezepturen mit UV-Schutzfaktor 50+; und Harmoniance(TM) aus der biofunktionellen Produktpalette von Ashland unterstützt die Pflege alternder Haut auf verschiedene Weise.

"Die Begeisterung bei der Suche nach genialen Lösungen in der angewandten Chemie steckt in der DNA von Ashland. Wir wollen den Markt für Inhaltsstoffe in der Körperpflege mit neuem Leben erfüllen und den Status quo in Frage stellen", sagte Vito Consiglio, Vice President des Bereichs Personal and Home Care bei Ashland. "Die Innovationen, die wir dieses Jahr auf der in-cosmetics präsentieren, sind an Trends im Verbrauchermarkt ausgerichtet. Niemand kennt sich besser damit aus, wie Chemie die Wirksamkeit, Gebrauchstauglichkeit, Attraktivität, Integrität und Profitabilität der Produkte und Anwendungen unserer Kunden verbessern kann. Unsere Innovationen sind daher so ausgelegt, dass sie die Kundenbedürfnisse mit nachhaltigen Ansätzen, nachgewiesener Wirksamkeit und für den Verbraucher ersichtlichem Nutzen erfüllen."

Bei FiberHance(TM) bm handelt es sich um eine Molekül, das in die Haarfaser eindringt und in Shampoos und anderen Haarpflegeprodukten mittels kosteneffektiver Technologie dem Haar überragende Festigkeitseigenschaften verleiht. Die Chemie des von Ashland entwickelten Moleküls ist glucosidbasiert und gibt dem Haar ein attraktives Aussehen. Mit FiberHance(TM) entstehen in der Haarfaser neue Ionen- und Wasserstoffbrückenbindungen, die mit jedem Waschen neue Festigkeit verleihen und eine natürliche Frisierbarkeit ermöglichen. Das Produkt ist mit Farbbehandlungssystemen kompatibel und verlieht dem Haar während und nach der Färbung Festigkeit. Durch chemische Behandlungen in Mitleidenschaft gezogene Haarfasern werden repariert. Es hilft dabei, allen Haartypen mehr Festigkeit zu verleihen, und ist für weiße, asiatische und afroamerikanischen Menschen gleichermaßen geeignet.

Antaron(TM) (Ganex) Sensory ist eine Polymertechnologie, die eine Matrix mit UV-Filtern bildet und so die Wirksamkeit von wasserbeständigen Sonnenschutzmitteln mit Schutzfaktor 50+ verstärkt. Sie reduziert das schmierige Gefühl beim Auftragen, ermöglicht ein schnelles Einziehen des Sonnenschutzmittels und verhindert, dass Sand an der Haut kleben bleibt. Das einzigartige Polymer von Ashland ist ebenfalls für Körper- und Gesichtspflegeprodukte wie beispielsweise Grundierung geeignet und bietet Pigmentkompatibilität und Transferbeständigkeit.

Harmoniance(TM) ist ein hundertprozentig natürliches bio- und multifunktionelles Produkt für den Gesichts- und Körperpflegebereich und bietet entscheidende Vorteile zum Schutz vor Hautalterung. Die Zeta Fraction(TM) Technologie von Ashland fundiert auf den Eigenschaften ganzer lebender Pflanzen. Der Prozess kommt ohne Lösungsmittel aus, verbraucht ein Minimum an Energie und produziert keinen Abfall. Ashland nutzt und verfeinert mit dieser proprietären Technologie die Eigenschaften der Indischen Lotosblume, die seit über 4.000 Jahren in Asien gezüchtet wird, in einer Serumfraktion. Wissenschaftliche Untersuchungen von Harmoniance(TM) deuten auf seine Eignung für Anti-Aging-Gesichtscremes hin. Es kann ebenfalls in Rezepturen verwendet werden, die den Hautton aufhellen, die Hautstruktur verbessern, die Hautkontur straffen, das Aussehen empfindlicher Haut verschönen und Falten glätten.

Im Rahmen der Messe wird Ashland ein Rezeptur-Lab zum Einsatz von Lubrajel(TM) Marine Hydrogel veranstalten. Dabei handelt es sich um ein sinneserweiterndes Produkt und einen klinisch erwiesenen Feuchtigkeitsspender mit einem einzigartigen COSMOS-validierten Inhaltsstoff in einer für die Kaltverarbeitung geeigneten Hautpflegerezeptur. Karine Deruddre, Laborleiterin des Global Skincare Applications Teams bei Ashland, wird vorführen, wie Lubrajel(TM) Marine mit der Captivates(TM) Verkapselungstechnologie verwendet wird und seine Suspensionseigenschaft nutzen kann, um in der Hydrapearl Jelly Rezeptur ein faszinierendes Erscheinungsbild zu kreieren. Das Lab findet am 5. April zwischen 13 und 12 Uhr statt.

Ashland ist erneut Sponsor der Innovation Zone und wird sein aktuelles Produktangebot auf Stand FF30 ausstellen.

