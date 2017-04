Real Madrid C.F. und Microsoft präsentieren den ersten interaktiven Audioguide für die Bernabéu-Tour

Madrid (ots/PRNewswire) - Der Club macht weitere Fortschritte auf dem Weg, das Fanerlebnis durch Technologie zu verbessern

Real Madrid C.F. und Microsoft haben heute den ersten interaktiven Audioguide für die Bernabéu-Tour präsentiert. Er beinhaltet die neusten technologischen Errungenschaften und enthält Gaming-Elemente, um den Besuch des Clubmuseums und des Stadions in ein einmaliges innovatives Digitalerlebnis zu verwandeln. Der Audioguide wurde in der Ehrenloge des Estadio Santiago Bernabéu präsentiert von Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen von Real Madrid C. F.; Álvaro Morata, Carlos Henrique Casemiro and Rubén Yáñez, Spieler aus dem Kader, und Sebastián Lancestremère, General Manager von Microsoft Sports.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/485708/Microsoft_Bernabeu_2_Logo.jpg ) Diese neue Anwendung, die auf Microsoft-Technologie basiert und gemeinsam mit GVAM entwickelt wurde, einem Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Implementierung interaktiver Guides spezialisiert, bietet Fans bei der Bernabéu-Tour ein immersives digitales Erlebnis . Die Tour konnte 2016 mehr als 1.200.000 Besucher begrüßen, von denen mehr als 60 Prozent ausländische Besucher aus Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, China, Mexiko und Japan waren. Besucher der Bernabéu-Tour können die Geschichte von Real Madrid für sich selbst entdecken, interessante Fakten über das Team und die Spieler erfahren und die besten Momente des Clubs anhand von Fotos, historischen Dokumenten, Videos und Spielkommentaren zu den wichtigsten Spielen des Clubs durchleben. Die Bernabéu-Tour wird auch völlig neues Material bieten, wie die besten Tore aus vergangenen Saisons, Spielerberichte, Fotos, die nicht ausgestellt sind, aber über den Guide visualisiert werden können, Infografiken zum neuen Stadionprojekt und andere Multimedia-Ressourcen, die das Erlebnis von Fans bereichern, die das Museum und das Stadion besuchen.

"Wir von Microsoft sind begeistert, Real Madrid beim Erreichen seines Ziels zu helfen, das digitale Erlebnis seiner 500 Millionen Fans auf der ganzen Welt zu transformieren. Der interaktive Guide der Bernabéu-Tour geht damit einen Schritt weiter und bietet mehr als 1.200.000 Menschen, die das Stadion und das Museum jedes Jahr besuchen, ein innovatives Erlebnis wie kein anderes auf dieser Welt. Wir haben den Audioguide der Bernabéu-Tour mit neuen Funktionen und Multimedia-Möglichkeiten ausgestattet und beabsichtigen weiter an der Entwicklung neuer Technologie für virtuelle und erweiterte Realität zu arbeiten, um das Erlebnis für Besucher noch unvergesslicher zu machen. Diese Anwendung ist auch mit einer digitalen Plattform verbunden, die speziell für den Club entwickelt wurde", sagte Sebastián Lancestremère, General Manager von Microsoft Sports.

Eine vollständig anpassbare Anwendung

Der interaktive Guide ermöglicht Fans ein vollständig anpassbares Erlebnis, wenn sie das Museum und das Stadion besuchen. Er bietet den Besuchern drei verschiedene Routen an, die sie nach eigenen Vorlieben wählen können, eine Sprachauswahl (Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Mandarin-Chinesisch) und behindertenfreundliche Dienste wie Untertitel, sodass auch Hörgeschädigte die Bernabéu-Tour genießen können. Des Weiteren können Fans, die nicht alle Funktionen des Audioguides nutzen möchten, einen Standardmodus wählen, um ihn als einen herkömmlichen Audioguide zu verwenden, ohne Multimedia oder zusätzliche interaktive Elemente. Und selbstverständlich planen wir auch Funktionen für virtuelle und erweiterte Realität und neue Gaming-Inhalte (ein Gamifikation-Modell), das die Bernabéu-Tour weiter bereichern und den Besuch des Museums und des Stadions zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wird.

Der Start des neuen interaktiven Audioguides für die Bernabéu-Tour führt die Kooperation zwischen Real Madrid C.F. und Microsoft einen Schritt weiter auf das Ziel hin, das digitale Erlebnis von Fans über innovativsten technologischen Lösungen zu bereichern, die von Microsoft in seiner Rolle als offizieller Technologiepartner des Clubs entwickelt und in die Plattform integriert wurden.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie hier (http://www.realmadrid.com/noticias/2017/04/el-real-madrid-y-microsoft-presentan-la-audioguia-interactiva-para-visitar-el-tour-bernabeu).

