Junge Grüne Vorarlberg: Stehen hinter Junge Grüne Bundesorganisation

Junge Grüne Vorarlberg an Grünen Bundesgeschäftsführer Luschnik: Wir lassen uns nicht spalten

Bregenz (OTS) - Die Jungen Grünen Vorarlberg arbeiten seit Jahren erfolgreich mit der Grünen Landespartei in Vorarlberg zusammen. Diese Kooperation und die gegenseitige Wertschätzung wurden in einem Beschluss des Vorarlberger Parteivorstands am Montagabend bekräftigt. Die Jungen Grünen Vorarlberg stehen geschlossen hinter der Bundesorganisation der Jungen Grünen und ihrer Bundessprecherin Flora Petrik. „Weder die Jungen Grünen Vorarlberg noch die Grünen Vorarlberg haben Interesse an einer neuen bundesweiten Plattform. Wir sind Teil der Bundesorganisation der Jungen Grünen und stehen hinter allen Beschlüssen. Wir wollen jetzt gemeinsam diskutieren, wie es mit den Jungen Grünen weitergeht“, so Matthias Illenberger, Politischer Geschäftsführer der Jungen Grünen Vorarlberg.

Die Jungen Grünen stehen für einen demokratischen Aufbruch. Die Jungen Grünen Vorarlberg stehen hinter dem Beschluss, die Grünen Studierenden zu unterstützen. „Wir hier in Vorarlberg sind sehr unzufrieden damit wie die Bundespartei agiert. Wir lassen uns von der Bundesparteispitze sicher keinen Keil in Vorarlberg hineintreiben. Wir stehen geschlossen hinter unserem Bundesvorstand und der Bundesorganisation der Jungen Grünen, die von der Bundespartei ausgeschlossen wurde“, so Illenberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge Grüne Vorarlberg

Matthias Illenberger

Politischer Geschäftsführer

Email: matthias.illenberger @ junge-gruene.at

Tel: 0664 91 12 295

Web: www.junge-gruene.at