EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / BTV Jahresergebnis 2016: Kundenvolumina deutlich ausgebaut

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Nie zuvor war das Vertrauen der Kunden in die Bank für Tirol und Vorarlberg AG höher, womit sowohl die Kredite an Kunden, die Kundeneinlagen, die betreuten Kundengelder als auch die Bilanzsumme auf dem höchsten Stand in der 112-jährigen Geschichte der BTV liegen.

Jahresergebnis

Für die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ihrer Kundinnen und Kunden wurde die BTV 2016 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) mit dem Gütesiegel "Exzellente Kundenorientierung" im Segment Regionalbanken ausgezeichnet. Diese Kundenorientierung führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Marktanteilsgewinnen, die sich auch in den deutlich gesteigerten Kundenvolumina zeigen.

Sichere Bank mit deutlichem Wachstum im Kundengeschäft

Das erfrischend konservative Geschäftsmodell der BTV sowie die Sicherheit, die die starke Eigenkapitalausstattung der BTV mit sich bringt, sind in turbulenten Rahmenbedingungen die Grundvoraussetzungen für Wachstum. Das Eigenkapital legte seit Jahresende 2015 um weitere +71 Mio. EUR auf 1,22 Mrd. EUR zu. Die harte Kernkapitalquote liegt über 14,5 % und wird durch die gerade beschlossene Kapitalerhöhung noch weiter verstärkt. Durch die hohe Eigenkapitalausstattung wird den Kundinnen und Kunden Sicherheit geboten und mittelständische Unternehmen werden in ihrem Wachstumskurs unterstützt: Die Kundenkredite stiegen um +406 Mio. EUR auf 6,96 Mrd. EUR. Die Kundeneinlagen (Primärmittel) der BTV wuchsen im gleichen Zeitraum um +303 Mio. EUR auf 7,32 Mrd. EUR, die betreuten Kundengelder um +506 Mio. EUR auf mittlerweile 13,24 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 9,4 Mrd. EUR um +6,2 % auf 10,01 Mrd. EUR.

Angekündigte Sondereffekte führen zu rückläufigem Ergebnis

Nach dem durch Einmaleffekte (Realisierung stiller Reserven im Wertpapiereigenstand) geprägten Jahresüberschuss 2015 fiel das Ergebnis im Jahr 2016 wie budgetiert und angekündigt deutlich niedriger aus. Zusätzlich hat sich die BTV entschieden, die Sonderzahlung der Stabilitätsabgabe in Höhe von 13,9 Mio. EUR nicht auf mehrere Jahre aufzuteilen, sondern sofort als Einmalzahlung zu begleichen; damit betrug der Aufwand des BTV Konzerns an Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand für das Jahr 2016 rd. 54 Mio. EUR.

Vor Ort investiert

Entgegen dem Branchentrend investiert die BTV weiterhin kräftig in ihre Standorte und damit in die regionale Wirtschaft. 2016 wurden die Filialen in Bludenz,mit der revitalisierten Villa AllerArt, in Stuttgart sowie in Memmingen, mit einem von einem Vorarlberger Unternehmen umgesetzten urbanen Holzbau, eröffnet. "Am 3. April eröffnete die BTV ihren neuen Standort in Mannheim. Damit ist die BTV jetzt in Bayern und Baden-Württemberg mit insgesamt sieben Niederlassungen für unser Geschäftsmodell flächendeckend vertreten", freut sich Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher über die Neueröffnung. Zudem wird am Jahresende der große Neubau in Dornbirn fertiggestellt. Dort entsteht ein neues Gebäudeensemble, das neben einer BTV Filiale auch Geschäfte, Büroflächen, Vorplatz und Tiefgarage umfasst. Insgesamt investiert die BTV damit rd. 23 Mio. EUR in die Wirtschaft vor Ort.

______________________________________________________________________________ |Ergebnis | Ist | Ist | Veränderung| |BTV_KONZERN_(IFRS)|_________31.12.2016|_________31.12.2015|_______________in_%| |Bilanzsumme_______|____10,01_Mrd.Euro_|_____9,43_Mrd._Euro|_____________+6,2_%| |Finanzierungen an | 6,96 Mrd. Euro| 6,56 Mrd. Euro| +6,2 %| |Kunden____________|___________________|___________________|___________________| |Primärmittel______|_____7,32_Mrd._Euro|_____7,02_Mrd._Euro|_____________+4,3_%| |Betreute | 13,24 Mrd. Euro| 12,73 Mrd. Euro| +4,0 %| |Kundengelder______|___________________|___________________|___________________| |Eigenkapital______|_____1,22_Mrd._Euro|_____1,15_Mrd._Euro|_____________+6,2_%| |Zinsüberschuss____|____144,8_Mio._Euro|____161,7_Mio._Euro|____________-10,5_%| |Ergebnis | -0,1 Mio. Euro| 72,6 Mio. Euro| >-100 %| |finanzielle | | | | |Vermögenswerte____|___________________|___________________|___________________| |Jahresüberschuss | 73,5 Mio. Euro| 172,5 Mio. Euro| -57,4 %| |vor_Steuern_______|___________________|___________________|___________________|

Foto-Download: http://www.btv.at/de/unternehmen/presse/download-id1909.html

BU: Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher freut sich über die Marktanteilsgewinne: "Es gelang uns 2016, ein sicherer Ort für das Geldgeschäft und gleichzeitig ein starker Partner für die Wirtschaft zu sein. Mit unseren Investitionen geben wir zudem ein klares Bekenntnis zur Region ab, in der wir zu Hause sind: dem wohl attraktivsten Wirtschaftsraum Europas."

--------------------------------------------------------------------------------

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Stadtforum 1 A-6020 Innsbruck Telefon: +43(0)5 05 333 FAX: +43(0)5 05 333- 1408 Email: btv @ btv.at WWW: www.btv.at Branche: Banken ISIN: AT0000625504 Indizes: WBI Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 1, 6020 Innsbruck

MMag. Daniel Stöckl-LeitnerBereichsleiter Marketing, Kommunikation, VorstandsangelegenheitenTel.: +43/(0)5 05 333-1010

daniel.stoeckl-leitner @ btv.at

www.btv.at