IBA Group gewinnt European IT & Software Excellence Award 2017

Prag (ots/PRNewswire) - Am 30. März gab IT Europa die Gewinner der European IT & Software Excellence Awards 2017 bekannt, einer bedeutenden europaweiten Auszeichnung für Vertriebsfirmen, ISVs, Lösungsanbieter und Systemintegratoren sowie deren Zulieferer und Vertriebspartner. Die IBA Group - http://www.ibagroupit.com - wurde zum Gewinner in der Kategorie Information & Document Management Solution of the Year - Lösung des Jahres im Informations- und Dokumentenmanagement - gekürt.

Im neunten Jahr des Bestehens gingen mehr als 500 Bewerbungen für die European IT & Software Excellence Awards 2017 ein. Über 100 Unternehmen aus 28 europäischen Ländern zogen in das Finale ein. Unter den Finalisten waren insgesamt 61 Lösungsanbieter, 39 ISVs und 51 Zulieferfirmen. Die Preise werden für IT-Lösungen vergeben, die Kundenproblemen auf den Grund gehen und dadurch bessere Geschäfte, ein klareres Datenverständnis sowie effizientere und profitablere Ergebnisse liefern. Die Jury erklärte, dass die Liste der Gewinner eindeutig die Stärke der europäischen IT-Industrie wie auch die zahlreichen Veränderungen in der Branche zeige.

Dazu John Garratt, Herausgeber von IT Europa und Vorsitzender der Jury: "Dieses Jahr hatten wir nicht nur eine Rekordzahl an Bewerbungen und Stimmen aus der Branche, sondern eine sogar noch höhere Qualität als in den vergangenen Jahren. Dies bestätigt unsere Sichtweise, dass in Europa eine neue Ära des IT-Vertrauens begonnen hat. Es liegt an uns als Branche, diese Ideen auf den Markt zu bringen, um den allgemeinen Medien, den Politikern und Regierungen zu zeigen, dass dieser Sektor nicht nur für Sicherheitsrisiken und Horrorgeschichten gut ist, sondern regelmäßig ganz normalen Unternehmen und Menschen erhebliche Produktivitätszuwächse beschert. Den Beweis dafür erbringen die Projekte, die wir mit unserer Auswahl an Finalisten und Gewinnern ins Rampenlicht gestellt haben."

Sergei Levteev, Vorsitzender der IBA Group, sagte dazu: "Die IBA Group hat in ihrer gesamten Firmengeschichte Exzellenz gezeigt. Das preisgekrönte Projekt hebt ein weiteres Mal unser Engagement für hohe Standards bei der Dienstleistungserbringung und Kundenzufriedenheit hervor, und es freut mich, dass die Jurymitglieder die IBA Group als einen der besten IT-Anbieter in ganz Europa ausgezeichnet haben."

Die IBA Group hat sich seit 2008 an dem Wettbewerb beteiligt und wurde 2015, 2014, 2012 und 2011 als Gewinner ausgezeichnet.

Die Liste der European IT & Software Excellence Awards 2017 finden Sie unter http://www.iteuropa.com/?q=winners-announced-european-it-an d-software-excellence-awards-2017

