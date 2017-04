Finales Closing für ersten MTIP Fonds

Basel (ots) - MTIP MedTech Innovation Partners AG hat zum Ende des ersten Quartals 2017 ihren ersten Fonds mit 60 Millionen Franken deutlich über den Erwartungen final geschlossen.

Seit Lancierung des ersten Fonds von MTIP vor einem Jahr ist dieser aufgrund der grossen Investorennachfrage deutlich über den ursprünglich anvisierten CHF 40 Millionen bei einem Gesamtvolumen von knapp CHF 60 Millionen Franken geschlossen worden. "Einen ersten Fund in dieser Grössenordnung ist in der Branche aussergewöhnlich und für unsere Investoren und uns ein grosser Erfolg", erklärt Dr. Christoph Kausch, CEO von MTIP. Das Kapital stammt sowohl von institutionellen Investoren wie z.B. Pensionskassen als auch von Family Offices, Spitälern, Stiftungen und qualifizierten Privatpersonen. MTIP wird mit diesem Fonds in ein Portfolio von ca. 10 Startups in der Medizintechnikbranche investieren und diese bei ihrer Weiterentwicklung zu erfolgreichen Unternehmen unterstützen. In die ersten beiden Startups (Coramaze und Reactive Robotics) hat MTIP bereits investiert und die gut gefüllte Investment Pipeline lässt attraktive weitere Investments in diesem Jahr erwarten. "Die enge Einbindung von MTIP in die Innovationslandschaft, angefangen bei der universitären Forschung über die praktische Anwendung in Spitälern bis hin zu einem guten Überblick über die Portfoliostrategie relevanter MedTech Player sind wichtige Erfolgsfaktoren unseres Geschäftsmodells", betont VR-Präsident Dr. Felix Grisard.

Bei der Auswahl der Startups durch MTIP wird ein klarer Fokus auf einen Health Economic Benefit und patientenrelevante Innovationen gelegt. MTIP setzt auf nachhaltige Investments, die eine verbesserte Gesundheitsversorgung im In- und Ausland ermöglichen und wirtschaftlichen Erfolg mit einem Mehrwert für die Gesellschaft vereinen.

