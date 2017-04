Neuer Sportchef beim Spanischen Dienst der Deutschen Presse-Agentur (versión alemana y española)

Berlin (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/8218/3604593

Das Sportressort des Spanischen Dienstes der dpa hat einen neuen Chef. Tomás Rudich hat zum April die Leitung des Teams übernommen. Der 29-Jährige folgt auf Ignacio Naya, der nach 15 Jahren die Agentur verlässt. Rudich arbeitet seit 2010 am Sportdesk in Buenos Aires. Mit der neuen Position wechselt er auch die Stadt, künftig wird der Argentinier aus Madrid berichten. "Tomás ist ein junger, aber dennoch erfahrener Kollege", sagte Esteban Bayer, Chef des Spanischen Dienstes bei dpa. "Unser Sportdesk ist eines unserer großen Aushängeschilder, und ich bin froh, dass wir jetzt Tomás Rudich an der Spitze haben."

Naya hatte die Sportredaktion gut zwei Jahre geleitet. Er verlässt dpa und Madrid, um als freier Journalist aus seiner Heimatstadt Saragossa zu berichten. "Ignacio hat hervorragende Arbeit geleistet", sagte Bayer. "Wir freuen uns, dass er weiter für dpa berichten wird."

dpa hat seit 1960 einen spanischen Dienst und ist damit vor allem in Lateinamerika und Spanien erfolgreich. Jeden Tag gehen etwa 200 Artikel an die internationalen Kunden, zudem Fotos und Grafiken. Für den Spanischen Dienst der dpa arbeiten weltweit etwa 80 feste und freie Mitarbeiter.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.

Nuevo jefe de deportes en el servicio en español de la agencia alemana de prensa dpa

El Servicio Internacional de noticias en español de Deutsche Presse-Agentur GmbH, la agencia alemana de prensa dpa, designó a un nuevo responsable de la redacción de Deportes. Tomás Rudich, de 29 años, asumió la tarea de coordinar y dirigir la información deportiva. Reemplaza a Ignacio Naya, quien se retiró de la agencia después de 15 años.

Rudich fue, desde 2010, uno de los editores de Deportes en la mesa de redacción en Buenos Aires. Con la nueva responsabilidad cambia de ciudad y desde ahora trabaja desde la mesa de redacción en Madrid. "Tomás es un profesional joven que ha acumulado muchísima experiencia", dijo Esteban Bayer, director del Servicio Internacional de noticias de dpa. "La información deportiva de dpa es uno de los grandes pilares de nuestro servicio de noticias y me alegra que sea Tomás Rudich el que esté al frente de esa responsabilidad".

Naya dirigió la mesa editora de Deportes los últimos dos años. Deja la redacción de Madrid para encarar nuevos desafíos periodísticos en su Zaragoza natal. "Nacho hizo un gran trabajo y sentimos mucho que busque nuevos horizontes. Lo bueno es que no tendremos que prescindir de su trabajo ya que seguirá escribiendo para dpa", explicó Bayer.

dpa produce el servicio internacional de noticias en español desde 1960 y nutre con informaciones sobre todo a medios en América y España. En la producción diaria de unas 200 noticias, con fotografías e infografías, trabajan unos 80 periodistas.

dpa Agencia Alemana de Prensa es una organización independiente, flexible y eficiente dedicada a la producción y distribución de contenidos multimedia. Como líder del mercado alemán y una de las mayores agencias de noticias internacionales, dpa suministra temas actuales a medios de comunicación en todo el mundo. Una red mundial de reporteros y redactores garantiza una cobertura diaria según los principios establecidos en los estatutos de dpa: imparcial e independiente de ideologías, grupos de poder económico y financiero y gobiernos. Ese es el estándar de calidad en el que confían medios impresos, emisoras de radio y televisión y medios digitales en más de 100 países, las 24 horas del día, 7 días por semana. Entre los clientes de dpa hay también parlamentos, organizaciones, empresas y agencias de publicidad y relaciones públicas. Todos ellos se benefician de la amplia oferta de productos y servicios del grupo dpa. www.dpa.com

Rückfragen & Kontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Chris Melzer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2852 31103

E-Mail: melzer.chris @ dpa.com