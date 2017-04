Sirius übernimmt ArmadaGlobal

Hamilton, Bermuda und Hunt Valley, Maryland (ots/PRNewswire) - Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius"), eine weltweite (Rück-)Versicherungsgesellschaft mit einer führenden Position bei Unfall- und Krankenversicherung, freut sich die Übernahme von ArmadaCorp Capital, LLC ("ArmadaGlobal") bekannt geben zu können, eines, in den Vereinigten Staaten marktführenden Anbieters von ergänzenden Produkten für die Krankenversicherung und Verwaltungsdienstleistungen.

"Sirius und ArmadaGlobal sind natürliche Partner und es ist für alle Beteiligten eine Win-win-win-Transaktion", kommentierte Allan Waters, Chairman und CEO der Sirius Group. Waters führte weiter aus: "Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts haben die Gründer von ArmadaGlobal, Keith Sullivan und Brian Rogers, gemeinsam mit einem erfahrenen Managementteam ein hervorragendes Unternehmen aufgebaut, das seinen Kunden erstklassige Dienstleistungen und Arbeitgebern innovative Produkte bietet. Diese Akquisition passt gut zur Expertise von Sirius und zu unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen bei ArmadaGlobal und die Fortsetzung der bisherigen, hervorragenden Leistung."

Das Geschäft wird weiterhin von ArmadaGlobals bestehendem Managementteam geführt, einschließlich Ed Walker, der die Rolle des CEO für die Versicherungsprodukte des Unternehmens, ArmadaCare, übernimmt, und Steven Schaefer, der ArmadaHealth, das Informationstechnologieunternehmen für das Gesundheitswesen, als CEO leiten wird. Sullivan und Rogers bleiben als strategische Berater im Verwaltungsrat von ArmadaGlobal. ArmadaGlobal behält seinen Hauptsitz in Hunt Valley, Maryland, wo auch die beiden Bereiche ArmadaCare und ArmadaHealth untergebracht sind.

"Wir sind den so engagierten Mitarbeitenden von ArmadaGlobal außerordentlich dankbar, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist", sagte Keith Sullivan. "Ich bin überzeugt, dass unser Team mit Ed und Steve an der Spitze und als Teil eines dynamischen, wachsenden Unternehmens, wie Sirius, in guten Händen ist. Brian und ich freuen uns auf die Fortsetzung unserer strategischen Rolle bei der Unterstützung des Teams und der Organisation."

Ed Walker stimmt zu: "Wir sind schon auf das neue Kapitel in der Geschichte von ArmadaGlobal gespannt. Wir sind sicher, dass wir mit den starken Ressourcen und der gut eingeführten Unfall- und Krankenversicherungsplattform von Sirius unser Produktangebot für unsere Kunden weiter verbessern und dem Unternehmen und unseren Mitarbeitenden neue Wachstumschancen bieten können."

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Sirius ist eine weltweite, 1945 in Stockholm gegründete (Rück-)Versicherungsgesellschaft, die ihren Konzernhauptsitz in Hamilton, Bermuda, hat. Das GAAP-konforme Kapital der Sirius Group beträgt $ 2,6 Milliarden. Im Jahr 2016 belief sich das erwirtschaftete Prämienvolumen auf $ 1,3 Milliarden, wovon $ 435 Millionen der Unfall- und Krankenversicherung zuzurechnen sind. Die größten Niederlassungen befinden sich in Stockholm, New York City und London. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite der Sirius Group unter www.siriusgroup.com.

Über ArmadaGlobal

ArmadaGlobal ist ein Unternehmen für Versicherungsdienstleistungen und Technologien im Gesundheitswesen. Es entwickelt Spezialprodukte für Gesundheits- und Unterstützungsprodukte, die mit seiner bekannten Serviceexzellenz der Weltklasse bereitgestellt werden. Arbeitgeber und strategische Partner wählen die innovativen Produkte und Dienstleistungen von ArmadaGlobal zur Differenzierung ihrer Produkte und zur Befriedigung der Gesundheits- und Unterstützungsanforderungen ihrer unterschiedlichen Gruppen von Mitarbeitenden. Ultimate Health ist sein marktführender Versicherungsplan für krankheitsbezogene Rückerstattungen, der die steigenden Gesundheitsausgaben abdeckt, die Familien von heute zunehmend belasten. Das umfassende Gesundheitsberatungsprodukt von ArmadaGlobal, TopDoc Connect, setzt eine proprietäre Arzt-Patienten Matching-Plattform ein, die Versicherungsnehmern unvoreingenommen die für ihre Erfordernisse beste Spezialbetreuung aufzeigt, wann immer sie diese benötigen, und die ihnen auf ihrem schnellen Weg zurück zur Gesundheit hilft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.ArmadaGlobal.com

