BitTitan stellt branchenweit erste Lösung für Automatisierung der Rentabilität vor

Kirkland, Washington (ots/PRNewswire) - BitTitan (https://www.bittitan.com/), der weltweite Marktführer im Bereich Managed Services Automation, gab heute die Erweiterung seiner MSPComplete

(https://www.bittitan.com/mspcomplete/platform/)®-Plattform mit der

Hinzunahme der Automatisierung von Geschäftsabläufen, schlüsselfertigen Managed Services und der Standardisierung und dem Schutz von geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) bekannt. Die jüngste Innovationsleistung des Unternehmen verschafft BitTitan eine Vorreiterrolle im Bereich Managed Services Automation, womit Anbieter von IT-Diensten (IT Service Providers, ITSPs) und Managed Services (Managed Service Providers, MSPs) in die Lage versetzt werden, ihre wiederkehrenden Umsätze zu steigern, die Kosten für die Bereitstellung von Diensten zu reduzieren und das Wissen ihrer Mitarbeiter für den Betrieb zu aktivieren. Diese Eigenschaften liefern, sobald sie auf einer einzigen Plattform zusammengebracht werden, geschäftskritische Einblicke in sämtliche Teilbereiche der IT-Infrastruktur und treiben Unternehmen vorwärts hin zu einer größeren Produktivität, einer besseren Skalierbarkeit, einer strikteren Einhaltung von Vorgaben und zu einer größeren Konsistenz. Mithilfe von MSPComplete können Anbieter von Diensten zu wahrhaft modernen MSPs (http://media.bittitan.com/watch/spZVcJtnFgWm4PAUgipko s?ref=press%20release)werden.

"MSPs sehen sich heutzutage einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber - von den gestiegenen Kundenerwartungen und dem externen Marktdruck bis hin zur Notwendigkeit, die Bereitstellungskosten zu reduzieren, während gleichzeitig die Dienste auf einem qualitativ hohen Niveau gehalten werden müssen und die Gewinnmargen steigen sollen", sagte Aaron Sherrill, Senior Analyst bei 451 Research. "Das neue MSPComplete von BitTitan stellt MSPs eine Plattform zu Verfügung, die diesen dabei hilft, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, ihre internen Mitarbeiter und ihre externen Kunden zentral zu verwalten, die Formalisierung besserer Abläufe für die Bereitstellung von Projekten und Diensten zu erreichen und ebenso neues geistiges Eigentum aufzunehmen, zu definieren und zu erzeugen, um es an Kunden direkt zu übermitteln. MSPComplete kann MSPs ihren aktuellen Stand angeben, damit sie ihrer Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus sind und sie ihr Cloud-Geschäft ausbauen können."

MSPComplete ermöglicht es Anbieter von IT-Diensten, wozu Systemintegratoren (SIs), MSPs und Anbieter von gehosteten Diensten gehören, mithilfe von Automatisierungen ein riesiges Spektrum an Managed Services zu identifizieren, zu implementieren, zu überblicken und zu verkaufen. Die Plattform nimmt sich für Partner drei entscheidende Bereiche vor:

Umsätze: Unmittelbare Generierung von wiederkehrenden Umsätze über eine riesige Runbook-Bibliothek für schlüsselfertige Projekte und Managed Services.

Geistiges Eigentum: Einfache Möglichkeit zur Standardisierung und zum Schutz von geistigem Eigentum auf Ebene der Granularität, was den Verlust von wertvollem Wissen über bewährte Methoden aufgrund eines Mitarbeiterwechsels ausschließt.

Gewinn: Sofortige Realisierung einer höheren Rentabilität durch intelligente Zuweisung der richtige Aufgabe an die richtige Ressource je nach Tätigkeit und Vergütungsstufe.

"Automatisierungstechniken und -werkzeuge, die eingesetzt werden, um die Qualität und Effizienz bei der Bereitstellung von Diensten zu verbessern, werden zu niedrigeren Preisen führen und gleichzeitig auch Möglichkeiten für eine größere Ausdehnung und eine höhere Rentabilität erzeugen", schrieben Arup Roy, Forschungsleiter, und Gianluca Tramacere, Vice President des Forschungsbereichs bei Gartner. "Bis 2021 werden sich die Kosteneinsparungen durch die Automatisierung im Bereich zwischen zwei und fünf Prozent bewegen, wodurch sich der Einsatz von Automatisierungen noch weiter fortsetzen wird." (Gartner, Understand the Impact of Intelligent Automation Services on IT Service Providers' Strategy, 2. November 2016) (Wie sich intelligente Automatisierung auf die Strategie von IT-Service-Anbietern auswirken wird)

Mithilfe von hoch modernen Benutzerschnittstellen, die auf eine einfache Navigation ausgelegt sind, bietet MSPComplete eine unvergleichliche Sichtbarkeit und ebensolche Einblicke - allesamt über ein einziges, zentrales Dashboard. Die Plattform erlaubt es Partnern, die Bereitstellungszeiten von Diensten für eine akkurate Rechnungsstellung und das Kostenmanagement auf die Sekunde genau nachzuverfolgen. Das selbe gilt für die Zuweisung und Genehmigung von Projekten, die Überwachung von Aufgabenschlangen für die Einhaltung von SLA-Vorgaben und den Empfang von Benachrichtigungen und Warnungen mit hoher Priorität für sämtliche Kunden und Projekte.

"Unser Kernversprechen lautet, dass wir den Kunden an die erste Stelle setzen, und in vielerlei Hinsicht heißt das nicht anderes als effizient zu arbeiten", sagte Matt O'Donnell, CEO von Attunix (http://www.attunix.com/). "MSPComplete hilft uns dabei, uns auf die Kunden zu konzentrieren, indem es unser Modell zur Kundenbindung standardisiert und es in einem größeren Maßstab mit einer höheren Qualität bereitstellt. Wir sind in der Lage, unser wichtiges Back-Office-Wissen zu erfassen und zu schützen, und haben so mehr Zeit, uns um unsere Kunden zu kümmern. Durch den Einsatz von MSPComplete erwarten wir, dass wir unsere Lieferungen um 20 Prozent ausdehnen und die Kundenzufriedenheit bis zum Jahresende um 15 Prozent erhöhen können. BitTitan versetzt uns in die Lage, ein moderner MSP zu sein, indem es sicherstellt, das das, was uns einzigartig macht, für die kommenden Jahrzehnte geschützt ist."

Die MSPComplete Service Library bietet mehr als 100 Migrationsdienste und schlüsselfertige Managed Services rund um Microsoft Office 365 Suite, Microsoft FastTrack, Azure, EMS, Dropbox Business, Amazon, Box und Google G Suite an, wobei neue Dienste hinzukommen und wöchentlich aktualisiert werden sollen. Außerdem können Partner maßgeschneiderte Dienste und geistiges Eigentum erzeugen, indem sie Aufgaben zu bestehenden Diensten hinzufügen oder komplett neue Dienste aufbauen.

"MSPComplete ist nicht einfach bloß eine technische Lösung - es steht für ein totale Verwandlung", sagte Geeman Yip, CEO von BitTitan. "Unsere Vision ist es, die Technik unsichtbar zu machen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich darauf zu konzentrieren, was sie am besten können. Und das ist es doch, was einen modernen MSP ausmachen sollte. Standardisierungsabläufe sind notwendig, aber sie überfordern viele Unternehmen. Unsere Plattform macht die Automatisierung von Geschäftsabläufen für jeden zugänglich und erreichbar. Einfach gesagt: MSPComplete hilft dabei, das Geschäft erfolgreicher und die Menschen glücklicher zu machen."

Das Abonnement-Preismodell, das sich am einzelnen Nutzer orientiert, kombiniert einen unbeschränkten Einsatz von BitTitans weltweit bekannter Migrationstechnologie MigrationWiz® für eine mehrfache Arbeitsauslastung mit der Stärke der Automatisierung von Geschäftsabläufen und Managed Services , die die MSPComplete-Plattform bietet. Abonnements stehen weltweit über den Vertrieb und unter BitTitan.com (https://www.bittitan.com/) zur Verfügung.

Wenn Sie mehr über MSPComplete erfahren möchten: BitTitan veranstaltet heute, am 4. April 2017 ein Webinar um 11.00 Uhr PDT / 14.00 Uhr EDT / 20.00 Uhr CEST. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier (http://www.profitabilityautomation.com/). Schauen Sie sich hier

(http://media.bittitan.com/watch/spZVcJtnFgWm4PAUgipkos?ref=press%20r

elease) auch das Präsentationsvideo zum Start von MSPComplete an.

Über BitTitan

BitTitan (https://www.bittitan.com/) ist weltweiter Marktführer im Bereich Managed Services Automation und verwandelt Anbieter von Technologiedienstleistungen in moderne Managed-Services-Anbieter. Wir erschaffen eine Welt, in der Unternehmen sich auf das konzentrieren, was sie am besten können, und eine Welt, in der Menschen sich auf das konzentrieren, was sie erfolgreich macht. Unsere MSPComplete

(https://www.bittitan.com/mspcomplete/platform/)®-Plattform bringt

Unternehmen dazu, ihr ganzes Potenzial mithilfe der Automatisierung von Geschäftsabläufen auszuschöpfen. Die Technik ist unsichtbar. Die Unternehmen arbeiten besser. Die Menschen sind glücklicher.

