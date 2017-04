ORF SPORT + mit dem freundschaftlichen Eishockey-Länderspiel Österreich – Schweden

Am 5. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 5. April 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom freundschaftlichen Eishockey-Länderspiel Österreich – Schweden um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps und Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich mit zwei freundschaftlichen Spielen gegen Schweden auf die IIHF Weltmeisterschaft Division I Gruppe A (20. bis 28. April) in der Ukraine vor. Der vielfache Weltmeister und Olympiasieger gastiert am 5. April in Linz und am 6. April in Wien.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

