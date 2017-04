APPsolut jedes Buch: eurobuch.com jetzt auch als APP

Absolut sehenswert: der eurobuch Infotainer

Tutzing (ots) - eurobuch.com, die unabhängige Metasuche für Bücher, macht mobil. Mit der neuen eurobuch APP können Kunden Bücher auch am Handy einfach und komfortabel finden, vergleichen und kaufen. Ein smartes Feature der neuen APP ist der Barcode-Scanner: über die Handykamera wird die ISBN erkannt und automatisch eine Suche ausgelöst.

Applaus verdient aber nicht nur die neue APP: eurobuch präsentiert dieser Tage auch ein Animationsvideo, das in kaum mehr als einer Minute zeigt, wie besonders Bücher und die Buch-Such-Maschine eurobuch.com sind. Prädikat: sehenswert!

eurobuch.com ist die führende Metasuchmaschine für Bücher in Europa. Das Online-Portal verfügt über eine Auswahl von mehr als 250 Millionen Bücher, die nun alle auch über die kostenlose und werbefreie eurobuch APP gesucht, gefunden und gekauft werden können. Wie auf der Webseite www.eurobuch.com können neue, gebrauchte und antiquarische Bücher nach Volltext, Autor, Titel, ISBN oder Verlag gefunden werden.

Ein praktisches Zusatzfeature der APP ist ein Barcode-Scanner. Über die Kamera wird das Buch erkannt und automatisch eine Suche ausgelöst. Modernste Suchmaschinen-Technologie ermöglicht die parallele Anfrage an etwa 60.000 Antiquariate, Remittenden und Neubuchhändler im In- und Ausland. Sekundenschnell werden die Ergebnisse bei eurobuch zusammengeführt und für den User übersichtlich dargestellt.

Rolf von Rheinbaben, Geschäftsführer von eurobuch: "Wer ein Buch sucht, wird auf eurobuch fündig. Webseite und APP bieten nicht nur besonders hohe Trefferquoten, sondern auch raffinierte Möglichkeiten, die Buchpreise und den Zustand der Bücher zu vergleichen. Alle Bücher können online erworben werden. Einfach, schnell, rund um die Uhr und nun auch ganz bequem über unsere neue benutzerfreundliche eurobuch APP am Smartphone."

Entwickler der eurobuch APP ist die w+h GmbH mit Sitz in Würzburg (www.whsoft.de). Die eurobuch APP steht im Google Play Store und im Apple App Store zum kostenlosen Download bereit.

Stilvoll informieren und unterhalten: der eurobuch Infotainer

Um die Bekanntheit der Metasuche eurobuch.com zu steigern und um den Nutzen der Plattform zu erklären, setzt Geschäftsführer Rolf von Rheinbaben auf ein modernes Marketinginstrument: den Infotainer. Infotainer sind animierte Clips, die gleichzeitig informieren und unterhalten sollen. Gregor Stubics und Andreas Niedermayer (polarfux.com) haben für die Buch-Such-Maschine ein Animationsvideo gestaltet, das berührt. Das Wiener Grafikerduo zeigt, dass Bücher besonders sind: Besonders schön oder besonders alt. Besonders neu oder besonders selten. Manche Bücher sind teuer, andere preiswert. Es gibt Bilderbücher, Designbücher, Kochbücher,... Es gibt Bücher mit den tollsten Geschichten und Bücher, die uns zum Weinen bringen. Es gibt sogar Bücher über Bücher. Und es gibt eine Seite, die sie alle vereint: eurobuch.com!

Andreas Niedermayer: "Bücher können dem Leser einen ganzen Kosmos eröffnen. Die Buch-Such-Maschine eurobuch.com ist die Seite im Kosmos Internet, die selbst verschollen geglaubte Werke findet. - Ein spannender Kunde und ein schöner Auftrag."

Und auch der Auftraggeber, Rolf von Rheinbaben, zeigt sich sehr zufrieden über die Zusammenarbeit: "Das eurobuch Video unterhält, begeistert und erklärt in kaum mehr als einer Minute was eurobuch ist und welche besonderen kundenorientierten Vorteile angeboten werden. Wir können aus vollster Überzeugung sagen: Jedes Buch -eurobuch.com!" Die eurobuch Clips wurden auf Deutsch und Englisch produziert und sollen sich unter allen Buchliebhabern im Internet viral verbreiten. Fans der facebook-Seite von eurobuch dürfen sich nicht nur über Buchtipps, erlesene Zitate und Veranstaltungshinweise freuen, sondern nun auch über eine besonders zeitgemäße und bewegend schöne Ode an das Buch.

Links zur kostenlosen Eurobuch App: http://ots.de/I4gmY http://ots.de/8k2Rc

Links zu den Videos: Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=i0lnQ-g-POA (1:22min) https://www.youtube.com/watch?v=rvW9vCYzgJY&t=3s (1:07min)

English: https://www.youtube.com/watch?v=QwXtus5wiOI (1:27min) https://www.youtube.com/watch?v=6u0xX-dBkdI (1:12min)

Rückfragen & Kontakt:

eurobuch GmbH

Hauptstraße 2

82327 Tutzing

Tel. 08158 90788-90



presse @ eurobuch.com