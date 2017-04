Prominente Unterstützung für PURINA Initiative Zeig Schnauze

Fototrend Cat- und Dogbearding mit prominenten Tierbesitzern zu Gunsten österreichischer Tierheime

Wien (OTS) - Im Rahmen der Initiative „Zeig Schnauze" verbildlicht der Tiernahrungshersteller Purina mit dem originellen Fototrend „Catbearding" bzw. „Dogbearding" die besondere Beziehung zwischen Tier und Mensch. Auch dieses Jahr gilt es wieder gemeinsam mit zahlreichen Tierliebhabern tausende Näpfe voller Futter an jene Tiere zu spenden, die nicht immer das Glück haben, ein zu Hause zu finden und Liebe und Beachtung zu erleben. Grund genug für prominente Tierliebhaber wie Carol Byers, James Cottriall, Maggie Entenfellner, Willi Gabalier, Sasa Schwarzjirg und Daniel Serafin gemeinsam mit Hunden und Katzen aus jenen Tierheimen, welche durch die Initiative unterstützt werden, fotografisch „Schnauze zu zeigen", um auf den Auftakt der Initiative aufmerksam zu machen. Von Anfang April bis Ende August sind alle Tierliebhaber und Tierbesitzer Österreichs aufgerufen, ebenfalls originelle Hunde- oder Katzenfotos, bei denen Schnauze gezeigt wird, auf der Website www.zeigschnauze.purina.at hochzuladen und auf sozialen Medien unter dem Hashtag #zeigschnauze kräftig zu liken und sharen.Dennfür jedes Foto, Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina schlussendlich einen gefüllten Futternapf an den Verein Animal Care Austria (W), das Tierheim Parndorf (Bgld.), den TSV Purzel&Vicky (Stmk.), das Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ), das Tierheim Bruck a.d. Leitha (NÖ) und das TierQuarTier Wien (W).

Pressevideo

exklusiv zur redaktionellen Verwendung bereitgestellt

https://youtu.be/eBD0Pa4G6HI



PURINA zählt zu den weltweit führenden Experten für Heimtiernahrung. „Haustiere sind unsere Leidenschaft. Ein Leben mit ihnen ist voll von Augenblicken großen Glücks. Deshalb wollen wir Menschen und ihre Tiere auf ihrem gemeinsamen Weg begleiten und unterstützen.“ So lautet der Anspruch des Unternehmens. Aus diesem Grund setzen sich 18.000 Mitarbeiter dafür ein, die Bedürfnisse von Katzen und Hunden immer besser zu verstehen. An 60 Standorten in 50 Ländern geben sie zum Wohl der Haustiere tagtäglich ihr Bestes. Denn für PURINA ist es eine echte Herzensangelegenheit, das Wohlbefinden und die Gesundheit von Vierbeinern durch innovative Nahrungen nachweislich zu fördern – für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier.

BILDMATERIAL

Das gesamte druckfähige Bildmaterial (300dpi) steht unter folgendem Link honorarfrei zum Download bereit. Fotocredit: Purina PetCare Austria/ Brigitte Gradwohl

Link: https://www.dropbox.com/sh/0zzolqkhwadwvb7





VIDEOMATERIAL:

Das Videomaterial steht unter folgendem Link zur Ansicht und Verwendung bereit und kann extern eingebettet werden: https://youtu.be/eBD0Pa4G6HI

Auf Wunsch kann das Videomaterial als Datei gesondert übermittelt werden. Videocredit: Purina PetCare Austria/ Doron Nadav Life Group OG

Rückfragen & Kontakt:

Fragen zu Purina und Produkten

Franck A. Michel, BA. MA.

Brand Manager Purina PetCare Österreich

Am Euro Platz 2

1120 Wien

Email: Franck.Michel @ at.nestle.com



Presseanfragen

Stefan Hold M.A

HABER&HOLD Communications OG

Tel.: +43 699 110 56 676

Email: presse @ h-communications.at

Web: www.h-communications.at