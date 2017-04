Cybersicherheits-Plattform LogPoint wirbt 10 Millionen USD in Finanzierungsrunde unter der Leitung von Evolution Equity Partners ein

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - LogPoint ist bereit, sein Wachstum mit moderner Analytik und Maschinenlernen zu beschleunigen und so die nächste Generation an SIEM voranzutreiben.

LogPoint, Security Information and Event Management (SIEM) der nächsten Generation und Plattform für Big-Data-Analytik, gab heute bekannt, dass es 10 Millionen USD in einer B-Runden-Finanzierung von Evolution Equity Partners eingeworben hat. Die Finanzausstattung wird es LogPoint ermöglichen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten, die Expansion in neue Märkte voranzutreiben und die Plattform LogPoint SIEM Enterprise für Unternehmen weiter auszubauen.

LogPoint ermöglicht Unternehmen eine proaktive Überwachung ihrer Netzwerke und eine schnelle Entdeckung von und umgehende Reaktion auf Cybersicherheitsbedrohungen. Es erfüllt Anforderungen an Compliance und regulatorische Vorschriften, darunter Prüfungsrichtlinien, ISO-Standards, UK GPG13 und die EU-DSGVO. Eine effektive SIEM-Lösung ist ein Grundpfeiler der Unternehmenssicherheit, und die SIEM der nächsten Generation und die Analytik-Plattform für Big Data von LogPoint bieten eine unübertroffene Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. LogPoint stellt sein Produkt vor Ort und in der Cloud bereit und ist für interne Cybersicherheits-Abteilungen sowie für Anbieter von Managed Security (MSSP) geeignet.

Gartner Research erklärte: "Die weltweiten Ausgaben für Informationssicherheit sollen im Jahr 2017 90 Mrd. USD erreichen -ein Anstieg von 7,6 % gegenüber 2016 - und sich bis 2020 auf mehr als 113 Mrd. USD belaufen. Die Investitionen in verbesserte Fähigkeiten zur Erkennung und Reaktion werden voraussichtlich für Kunden von Sicherheitslösungen bis 2020 von entscheidender Bedeutung sein."

"Wir fühlen uns geehrt von dem Vertrauen, das Evolution in LogPoint setzt, und freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die sich uns hier eröffnen. Und das gilt nicht nur für die Finanzmittel, mit denen wir unsere Wachstumspläne umsetzen können, sondern auch für die Zusammenarbeit mit Evolution, die uns beim Erreichen unserer Ziele von unschätzbarer Hilfe sein wird", so Jesper Zerlang, CEO von LogPoint.

"Wir denken, dass die Eigenschaften der LogPoint SIEM-Plattform einmalig sind und dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorsprung im weltweiten Markt bieten. Die Flexibilität der Plattform, die Schlichtheit des Designs, die Ausgereiftheit der Analysefunktionen und das überzeugende Geschäfts- und Lizenzierungsmodell bieten ein attraktives Wertangebot. Wir heißen LogPoint in unserem Portfolio führender Cybersicherheitsunternehmen willkommen", erklärte Richard Seewald, Gründer und Managing Partner bei Evolution. Richard Seewald und Karel Obluk, Partner bei Evolution, werden dem LogPoint-Verwaltungsrat beitreten.

"Seit unserer Inbetriebnahme im Jahr 2008 ist das Potenzial für die Plattform LogPoint SIEM geradezu in Lichtgeschwindigkeit gewachsen. Cybersicherheit gehört heute zu den großen potenziellen Bedrohungen für Unternehmen, Organisationen und Regierungen - ja, sogar Ländern. Faktoren dafür sind das wachsende Bewusstsein, die zunehmende Komplexität der Cybersicherheitsprobleme und der Mangel an Fachkräften in der Cybersicherheit", so LogPoint-Gründer Soren Laustrup.

LogPoint hat seinen Firmensitz in Kopenhagen, Dänemark. Das Unternehmen brachte seine SIEM-Lösung 2008 auf den Markt und konnte seitdem ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen. 2012 stellte der dänische IKT-Anlagespezialist DICO, der auch weiterhin ein Investor sein wird, eine A-Runden-Finanzierung bereit. LogPoint ist der einzige europäische SIEM-Anbieter und erhielt 2015 in Zusammenarbeit mit Boeing Defense, Space & Security eine "EAL 3+"-Zertifizierung. Diese Zertifizierung erleichtert die Zusammenarbeit mit der NATO, mit Nachrichtendiensten, Militär und Polizeikräften sowie entscheidender Infrastruktur im Allgemeinen.

