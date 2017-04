ÖFB-Samsung-Cup-Viertelfinale: St. Pölten – Rapid im ORF

Am 5. April ab 20.15 Uhr live in ORF eins

Wien (OTS) - Es ist wahrscheinlich das Spiel der letzten Chance für Damir Canadi als Rapid-Trainer: Die Hütteldorfer stehen am Mittwoch, dem 5. April 2017, im ÖFB-Cup-Viertelfinale auswärts gegen St. Pölten jedenfalls unter Druck. Rainer Pariasek und Dietmar Kühbauer melden sich ab 20.15 Uhr in ORF eins aus St. Pölten. Kommentator ist Oliver Polzer. Um 23.55 Uhr stehen in ORF eins die Highlights der weiteren Viertelfinal-Begegnungen auf dem Programm.

ORF-TVthek und sport.ORF.at zeigen das Spiel als Live-Stream.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

