Woman Day: Minus 20 Prozent auf alle Tarife bei T-Mobile

Woman Day-Angebote am 6. April 2017 für Frauen und Männer gültig

Wien (OTS) - Am 6. April 2017 findet wieder der Woman Day statt. T-Mobile ist mit dabei und bietet minus 20 Prozent auf die monatliche Grundgebühr bei Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung eines Tarifs für 24 Monate. Weiters entfallen die Aktivierungskosten von 69,99 Euro. Das Angebot gilt für alle Daten- und Sprachtarife für Privatkunden, die am 6. April 2017 im Online Shop oder in einem der 50 Shops österreichweit angemeldet werden. Das Angebot ist sowohl für Frauen als auch für Männer gültig.



My Mobile-Sprachtarife von Light bis Ultra

Der LTE-Tarif „My Mobile Light“ um monatliche 19,99 Euro beinhaltet 8 GB mit bis zu 30 Mbit/s Download-Speed und 50 Minuten/SMS im und ins Ausland. Der LTE-Tarif „My Mobile Turbo“ beinhaltet 16 GB mit bis zu 50 Mbit/s Download-Speed um 29,99 Euro im Monat (100 Auslands-Minuten und -SMS). Der LTE-Tarif „My Mobile Extreme“ (monatlich 39,99 Euro) inkludiert 24 GB mit bis zu 150 Mbit/s Download-Speed sowie 200 Minuten und SMS im und ins Ausland. Im LTE-Tarif „My Mobile Ultra“ beträgt der Download-Speed 250 Mbit/s, inkludiert 400 SMS im und ins Ausland und 50 GB um monatliche 59,99 Euro. Alle Tarife haben unlimitierte Minuten und SMS in Österreich inkludiert. Die Auslandsminuten und -SMS sind im EU-Ausland inkl. Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island gültig. Im „My Mobile Extreme“ sind zusätzlich die Türkei, Serbien und Bosnien und Bosnien und Herzegowina inkludiert, im Tarif „My Mobile Ultra“ noch USA und Kanada.



HomeNet: Unlimitiertes Internet für zuhause

"My HomeNet Extreme" ist der Tarif für datenhungrige Vielsurfer mit bis zu 150 Mbit/s Download-Geschwindigkeit im T-Mobile LTE-Netz um monatliche 49,99 Euro. "My HomeNet Turbo" bietet bis zu 50 Mbit/s Download-Geschwindigkeit um monatliche 29,99 Euro. "My HomeNet Light" ist die günstigste Alternative zu lästigen Leitungen um monatliche 22,99 Euro, mit dem man bis zu 20 Mbit/s Download-Geschwindigkeit erreicht.

Am Woman Day, 6. April 2017, erhalten alle Privatkunden minus 20 Prozent auf die Grundgebühr des gewählten Tarifs.



