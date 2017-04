Pepsi® debütiert "Moments"-Kampagne mit Kendall Jenner

Purchase, New York (ots/PRNewswire) - Erleben Sie die interaktive Multimedia-Pressemitteilung hier: https:/ /www.multivu.com/players/de/8074851-pepsi-live-for-now-jump-in-kendal l-jenner/

WAS: 2017 ist das Jahr, in dem Pepsi® die "Live For Now"-Momente ("Lebe im Hier und Jetzt") des Lebens feiert. Momente, wo wir entscheiden loszulassen, zu handeln, unserer Leidenschaft zu folgen und wo nichts uns zurückhält. "Jump In", ein Kurzfilm mit Kendall Jenner, der diese Momente beschreibt, fängt den Geist und die Handlungen jener Menschen ein, die jeden Augenblick genießen. Er zeigt verschiedene Menschen, Geschichten und emotionale Bindungen mit Leidenschaft, Freude und freien, ungehemmten Momenten. Egal welcher Anlass, ob groß oder klein - dies sind die Momente, durch die wir uns lebendig fühlen. Der "Jump In"-Pepsi-Momente-Film hat einen Ansatz, der in die progressive Richtung geht, um die heutige Generation und die Charakteristiken des Lebens im Hier und Jetzt getreu widerzuspiegeln. Kendall reiht sich als vorerst letzte in die beeindruckende Liste globaler Ikonen ein, die mit Pepsi zusammenarbeiten, und dient als Beispiel für "Live For Now"-Momente. Der Werbespot ist mit Musik unterliegt, die von einer Stimme der heutigen Generation stammt, der des Künstlers hinter "Lions" - Skip Marley (Island Records). Der Spot, der weltweit im Fernsehen und digital ausgestrahlt werden wird, wurde von Creators League Studio produziert, dem Inhouse-Content-Produktionsstudio von PepsiCo. Er zeigt Elemente des Disruptive-Design-Programms von Pepsi, das Symbole mit ausdrucksstarker Typografie vereint, um die Momente einzufangen, die Aktion entfachen. Die "Moments"-Ikonografie wird Verpackungen, Außenwerbung und Ladendisplays aller blauen, schwarzen und silbernen Pepsi-Markenprodukte zieren. WER: Kendall Jenner über "Moments": "Ich bin begeistert, mich in die legendäre Liste von Ikonen, die ihre Generation repräsentiert und mit Pepsi zusammengearbeitet haben, einreihen zu dürfen. Pepsi ist für mich mehr als nur ein Getränk - es ist ein Symbol der Popkultur und ein Lifestyle, der eine Stimme mit der heutigen Generation teilt. Das Motto von Pepsi - im Hier und Jetzt leben - ist eines, an das ich glaube. Ich unternehme in meinem Alltag und auf meinen Reisen bewusste Anstrengungen, um jeden Moment des Hier und Jetzt zu genießen." Skip Marley über "Moments": "Zusammenzustehen und im Augenblick vereint zu sein ist eine mächtige Erfahrung. Der Song ,Lions', den Pepsi für den ,Moments'-Werbespot ausgewählt hat, soll unsere Generation daran erinnern, sich anzuschauen, wie man lebt und in jedem Moment Stärke und Ruhe zu finden." LINKS: Moments "Jump In"-Fernsehspot (lang): https://youtu.be/PCEm21aTh5Q "Model"-Fernsehspot, 30 Sekunden: https://youtu.be/DSSCjj8uCFg Video "Hinter den Kulissen" und Interview mit Kendall Jenner: http://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/downl oad/entry_id/0_nncm6670/flavor/0_zz2a4w5n/prn_folder/MNR/prn_id/MVP/p rn_flavor/Source/prn_filename/8074851_PepsiMoments_Kendall_MASTERfina l3_0330.mp4

Über PepsiCo

Produkte von PepsiCo werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo im Jahr 2016 einen Nettoumsatz von rund 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.

Für PepsiCo steht "Performance with Purpose" im Mittelpunkt: Es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo als ein weltweit erfolgreiches Unternehmen zu betreiben, das einen langfristigen Mehrwert für die Gesellschaft und unsere Aktionäre generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.

