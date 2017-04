Verstärkung in der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich

Dr. Christian Milota ist seit Anfang April zweiter Geschäftsführer

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Anfang April hat die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich einen zweiten Geschäftsführer. Dr. Christian Milota wird die Geschäftsleitung der eNu verstärken und seine Erfahrungen einbringen. Umwelt-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf und Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ, freuen sich über die Unterstützung.

„Die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich ist eine Organisation, die sich ständig weiterentwickelt. Entwicklungen gehen aber immer auch mit Veränderungen einher. Mit Dr. Christian Milota als kaufmännischen Geschäftsführer haben wir jemanden für uns gewinnen können, der sehr viel Erfahrung und neue Ideen für die Energie- und Umweltagentur NÖ mitbringt“, freut sich Umwelt-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

„Den erfolgreichen Weg der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich weiterzuführen, gemeinsame Ziele und Themen zu schärfen und letztlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität in Niederösterreich beizutragen, das sehe ich als spannende Aufgaben in den nächsten Jahren. Ganz nach dem Motto: Für unsere Umwelt. Für unsere Kinder. Für unsere Zukunft.“, so Dr. Christian Milota, kaufmännischer Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

„Seit Gründung der Energie- und Umweltagentur sind die Aufgabenbereiche, Initiativen und Veranstaltungen immer zahlreicher und die Ansprüche immer höher geworden. Mit Dr. Christian Milota bekommt die Energie- und Umweltagentur NÖ eine wichtige Unterstützung. Vor allem im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kann die Organisation sehr von seiner Erfahrung profitieren“, so Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Nähere Informationen: Büro Landesrat Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lr.pernkopf @ noel.gv.at, Energie- und Umweltagentur NÖ, Michael Strasser, Telefon 02742/219 19-333, E-Mail michael-strasser @ enu.at, www.enu.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Quixtner, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse