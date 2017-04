Wien: Raubserie aufgeklärt

Wien (OTS) - Ermittler des Landeskriminalamtes Wien klärten mehrere Raubüberfälle die sich in den Monaten Juli und August des Vorjahres ereignet hatten. Die beiden, nach intensiven internationalen Ermittlungen, nun namentlich bekannten Beschuldigten stehen im Verdacht mehrere Personen bei Bargeldbehebungen in Bankinstituten beobachtet und wenig später überfallen zu haben. Ein 47-Jähriger, er wurde Anfang März in Rumänien verhaftet, wurde bereits am 28.03.2017 nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich in Vernehmungen zu mehreren Straftaten geständig und ist derzeit in der Justizanstalt Josefstadt inhaftiert. Nach seinem Komplizen wird gefahndet.

