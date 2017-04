"Die Kochprofis - Einsatz am Herd" mit neuem Konzept

Letzte Folge mit Kochprofi Ole Plogstedt

Ab sofort jede Woche ein neuer Gastkoch

Sendetermin: Donnerstag, 6. April 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Die Kochprofis stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Für Spitzenkoch Ole Plogstedt heißt es in dieser Folge Abschied nehmen. Nach sieben erfolgreichen Jahren wendet sich der Spitzenkoch neuen Aufgaben zu. Deshalb bekommen ab sofort jeweils zwei RTL II-Kochprofis Unterstützung von einem prominenten Gastkoch. Dieses Mal ist Schweizerin Meta Hiltebrand mit dabei. Zusammen mit ihrer weiblichen Begleitung begeben sich Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer in den hohen Norden ins Restaurant "Alte Schule" in Mohrkirch.

Der Tag des Abschieds ist gekommen: Nach sieben erfolgreichen Jahren bei den RTL II-Kochprofis verlässt Ole Plogstedt die Sendung auf eigenen Wunsch. Mit seinem letzten Fall wird zeitgleich auch ein neues Konzept eingeführt: Ab sofort bekommen jeweils zwei Kochprofis bei ihren Restaurant-Rettungen die Unterstützung von einem prominenten Gastkoch.

Die wechselnden Gastköche bringen allesamt langjährige Erfahrung in der Gastronomie mit. Beste Voraussetzungen also, um gemeinsam mit dem Kochprofis-Team mit neuen, kreativen Konzepten die hilfesuchenden Gastronomen auf die Erfolgsspur zu bringen.

Für die Herausforderungen im Lokal "Alte Schule" in Mohrkirch haben sich die Kochprofis Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt Unterstützung der besonderen Art geholt: Die Schweizer TV-Köchin Meta Hiltebrand. Sie ergänzt das Männer-Team mit fachlicher Kompetenz und weiblichem Charme.

Im aktuellen Fall hat sich Quer-Einsteigerin Tine (30) mit der "Alte Schule" in Mohrkirch bei ihrem Buffet-Konzept verkalkuliert. Fehlende Strukturen beim Personal, Überforderung in der Küche und Gästemangel bringen die hochschwangere Tine an den Rand der Verzweiflung.

Werden es die Kochprofis Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt gemeinsam mit Gastköchin Meta schaffen, die "Alte Schule" profitabel zu machen? Und wie schwer wird Ole der Abschied vom Kochprofis-Team fallen?

"Die Kochprofis - Einsatz am Herd" donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTL II.

