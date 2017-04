Hasenstarkes ferienspiel-Programm in den Osterferien

Von 8. bis 18. April 2017 bietet das Dream-Team, Holli Knolli und der Osterhase, ein abwechslungsreiches Programm.

Wien (OTS) - In den Osterferien warten auf Kinder coole Abenteuer in ganz Wien. Oster-Specials gibt es in der spielebox, im cinemagic-Kinderkino, in zahlreichen Osterhasen-Werkstätten, in Museen und im Theater. Bei den Märchentagen verwandelt sich das Wiener Rathaus in eine Märchen-Erlebniswelt. Mit dem vielseitigen Sportangebot können Kinder Neues ausprobieren, zum Beispiel Hip Hop oder Höhlenklettern. Outdoor-Action garantieren Ausflüge durch die Stadtwildnis, auf einen Bio-Bauernhof oder in den Auwald. Und Frühlingsfeste laden zum Mitfeiern ein. Das ganze ferienspiel-Programm gibt es unter www.ferienspiel.at sowie in der kinderaktiv-Broschüre im April. Mitmachen ist gratis oder mit der kinderaktivcard stark ermäßigt.

Empfehlungen vom Osterhasen:

o Märchentage im Wiener Rathaus

Mutige Prinzessinnen, freche Zwerge und geheimnisvolle Fabelwesen erobern bei den Märchentagen am 12. und 13. April das Wiener Rathaus.

o cinemagic-Filmhighlights

In der Osterwoche zeigt das cinemagic Highlights wie „Wendy – Der Film“, „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ oder „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“.

o Osterspieltage und Oster-Geocaching von der spielebox

Hasen, Hühner und Eier spielen bei den Osterspieltagen in der spielebox die Hauptrolle. Am 10., 11. und 14.4. stehen lustige Oster-Spiele bereit. Beim Oster-Geocaching gehen Kids mit einem GPS-Gerät auf eine elektronische Rätselrallye durch den 8. Bezirk.

o osterferienspiel

8. - 18. April 2017, diverse Veranstaltungsorte in ganz Wien www.ferienspiel.at

