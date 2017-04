A V I S O - B&R und ABB: Einladung zum Media-Webcast

Eggelsberg (OTS) - ABB hat heute die Übernahme von (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), bekannt gegeben, mit der das grösste Unternehmen in der Industrieautomation in Österreich entsteht. B&R und ABB bieten heute um 10:30 MESZ einen Medien-Webcast an.

Die Veranstaltung wird im Internet übertragen und ist unter folgendem Link zugänglich: http://www.abb.com/ia4es.

Einwahldaten:

Österreich: +43 (0)1 25 302 1402

Europa: +41 (0)58 310 50 00

