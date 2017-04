DXC Technology startet, um Unternehmen aller Branchen erfolgreich durch die digitale Transformation zu führen

Tysons, Va (ots) - CSC und HPE Enterprise Services sind jetzt DXC Technology

Jahresumsatz von 25 Mrd. US-Dollar mit rund 6.000 Firmenkunden aus allen Branchen in 70 Ländern;

Fokus auf der Schaffung von noch größerem Mehrwert für Kunden, Partner und Shareholder sowie auf Entwicklungschancen für Mitarbeiter;

170.000 Experten, die sich zu Technologien der nächsten Generation kontinuierlich weiterentwickeln;

Umfassendes Partnernetzwerk, um die Zusammenarbeit voranzutreiben und von technologischer Unabhängigkeit zu profitieren;

Netzwerk aus Delivery- und Datenzentren der nächsten Generation, um globale Präsenz und Zugriff auf die weltweit effizientesten IT-Services zu gewährleisten;

Erwartete Synergien im ersten Jahr nach der Fusion von rund 1 Mrd. US-Dollar mit einer Run Rate von 1,5 Mrd. US-Dollar am Ende des ersten Jahres; und

Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Börsenkürzel "DXC".

"DXC Technology ist ein weltweit führender Partner im Bereich Digitalisierung in Nord-, Mittel- und Osteuropa", erklärt Michael Eberhardt, Vice President und General Manager Nord- und Zentraleuropa. "Unser neues Unternehmen verfügt bereits über eine starke Geschäftsbasis in der gesamten Region. Als globaler und unabhängiger Dienstleister werden wir, in Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern, maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation unserer Kunden entwickeln. Diese Lösungen basieren auf fundierten, pragmatischen Erfahrungen sowie erstklassigen individuellen Infrastrukturen und Apps."

Nord- und Mitteleuropa ist eine der Regionen, in denen DXC Technology tätig ist. Zu den 33 Ländern der Region Nord- und Mitteleuropa zählen Skandinavien im Norden, die osteuropäischen Länder und die Länder Mitteleuropas, darunter auch Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas.

Zusätzliche Informationen wie Kundenzitate und Bilder stehen unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.dxc.technology/newsroom

Rückfragen & Kontakt:

Globale Ansprechpartner

- Richard Adamonis, Corporate Media Relations, +1 862-228-3481,

radamonis @ dxc.com

- Neil DeSilva, Global M&A and Investor Relations, +1 703-245-9700,

neildesilva @ dxc.com



Ansprechpartner Nord- und Zentraleuropa

- Natasha Sandoval, +41 79 444 43 20, natasha.sandoval @ dxc.com

- Carolin Treichl, +43 664 325 33 60, ctreichl @ dxc.com