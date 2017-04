StadtUP Ried

Das innovativste kommunale Unternehmens- und Innenstadtförderprogramm in Oberösterreich

Ried im Innkreis (OTS) - Innenstädte in wirtschaftlichen Transformationsprozess

Verändertes Konsumverhalten, hohe Mobilität, der boomende online-Handel sowie nicht zuletzt auch die Konkurrenz auf der „grünen Wiese“ haben dazu geführt, dass sich innerstädtische Wirtschaftsräume in ganz Europa gegenwärtig in einem Transformationsprozess befinden. Städte, bemühen sich seit Jahren durch aktives Standortmarketing, Aktivitäten zur Attraktivierung ihrer Kernlagen zu setzen.

Ried im Innkreis ist nicht nur das wirtschaftliche Zentrum des Innviertels, sondern zählt, laut aktuellen Analysen, auch zu den TOP 5-Shoppingdestinationen in Oberösterreich. Um diese starke Position halten zu können beschreitet die 11.000 EinwohnerInnen große Stadt nun innovative und auf kommunaler Ebene in Ober- bzw. ganz Österreich neue Wege im Bereich der Innenstadt-Standortvermarktung. Die Kernidee umfasst dabei die Initiierung eines „Business-Wettbewerbs“ für BetriebsgründerInnen, JungunternehmerInnen, welche einen neuen Unternehmensstandort in der Rieder Innenstadt begründen wollen.

Im Gegensatz zu vielen bisherigen städtischen Fördermodellen setzt „StadtUP Ried“ bei der gezielten fachlichen, marketingtechnischen Förderung und Begleitung der BetriebsgründerInnen und JungunternehmerInnen im Verlauf des ersten und zumeist schwierigen Startjahres an. Im Zuge eines Bewerbungs- und Auswahlverfahrens durch eine Fachjury werden die besten 5 Unternehmenskonzepte mit unterschiedlichen Leistungen unterstützt wie z.B.: „business angel“ für strategische Grundberatungen, laufendes themenspezifisches Coaching, Standortanalysen, Marketing- und Medienstartpaket, diverse Internet-Leistungen, Steuer- und Rechtsberatungsleistungen. Der Gegenwert dieser Unterstützungen umfasst dabei einen Betrag von rund 107.000 €.

„StadtUP Ried“ stellt ein zentrales Projekt der ARGE Stadtmarketing Ried im Jahr 2017 dar. Die Realisierung dieser wichtigen Standortmarketingmaßnahme wird jedoch durch ein breites Partnernetzwerk aus Rieder Banken, Steuer- und Rechtsberatungskanzleien, einem IT-Unternehmen, dem AMS, der Wirtschaftskammer, Frau in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft und dem hot spot Innviertel unterstützt. Die gesamte Abwicklung dieses Projektes sowie Teile der Unterstützungsmaßnahmen (business angel, Marketingstartpakete) werden aus LEADER-Fördermittel unterstützt.

Nähere Infos finden Sie hier: StadtUP Ried

