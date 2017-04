17,1 Mio. Euro (+2,6%) – Sternsingen auf Rekordniveau

Bestes Sternsingerergebnis aller Zeiten: Exakt 17.097.251,82 Euro haben 85.000 Sternsinger/innen ersungen.

Wien (OTS) - Die Begeisterung für Caspar, Melchior und Balthasar ist ungebrochen. Kardinal Schönborn benennt das offene Erfolgsgeheimnis:

„Die Sternsinger-Kinder berühren die Herzen. Wer selbst Sternsingen war, bleibt davon auch geprägt. Es ist eine wunderbare Schule fürs eigene Leben.“

„Sternsingen beweist: Solidarität und Nächstenliebe sind lernbar. Diese Werte werden beim Sternsingen von Generation zu Generation weitergegeben. Im Namen von über einer Million Menschen, denen Sternsingerspenden helfen, ihren Weg aus Unterdrückung und Armut zu finden: Dankeschön!“ freut sich Christina Pfister, Vorsitzende der Katholischen Jungschar, über den Erfolg der vielen Königinnen und Könige und die ungebrochene Solidarität der Spenderinnen und Spender.

Dreikönigsaktion hat viel vor

Ziel der rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekte in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerika ist es, Menschen zu unterstützen, ein Leben in Würde zu führen. Mit vielen Partnerorganisationen verbindet die Dreikönigsaktion eine jahrelange Kooperation. Gemeinsam wurde viel erreicht und gemeinsam werden neue Ziele angepeilt, Ziele die weit über klassische Hilfe hinausgehen. Damit ein Leben in Würde für alle Menschen nicht nur ein leeres Versprechen bleibt, ruft Papst Franziskus auf, die „Sorge für das gemeinsame Haus“, für unsere Welt, zu übernehmen. Hier sind wir in den nächsten Jahren gefordert, neue Wege zu gehen.

Die Bilanz der Sternsingerinnen und Sternsinger ist eindrucksvoll:

Seit 1954 haben die Sternsinger/innen über 417 Millionen Euro ersungen!

An die 4.000.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich seit 1954 an Österreichs größter Solidaritätsaktion für Menschen in Entwicklungsländer beteiligt.

Jährlich wird mehr als einer Million Menschen geholfen.

Über 10.000 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika sind seit 1954 gefördert worden.

Jährlich werden rund 500 Projekte in 20 Ländern unterstützt.

Tabelle Ergebnisse Sternsingeraktion 2017 nach Diözesen:

https://goo.gl/UMd7xb

Fotos Sternsingen: https://goo.gl/srYro3 (Veröffentlichung der Fotos in Zusammenhang mit der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar honorarfrei.)

Rückfragen & Kontakt:

Dreikönigsaktion, Christian Herret, christian.herret @ dka.at, 0676880111071