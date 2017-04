Level 3 als Challenger für globale Netzwerkservices im Gartner Magic Quadrant 2017 eingestuft

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Der globale Telekommunikationsdienstleister Level 3 Communications, Inc. (http://www.level3.com/) (NYSE: LVLT) ist im Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global1 vom Februar 2017 als Challenger positioniert. Der Bericht bewertet 16 Netzwerkanbieter auf die Vollständigkeit ihrer Vision sowie ihre Fähigkeit, diese Visionen in Hinblick auf Services und Strategien umzusetzen.

Der Report kann hier eingesehen werden: Gartner Magic Quadrant für globale Netzwerkservices 2017.

Beurteilungsgrundlage für den Magic Quadrant:

Der Magic Quadrant bewertet den weltweiten Markt für Netzwerkdienste und die Fähigkeit der Provider, Festnetzdienste für den Unternehmensbereich mit Abdeckung in mindestens drei der fünf großen geografischen Regionen der Welt bereitstellen zu können.

Zu diesen Diensten zählen: - WAN-Dienste, in erster Linie Managed Hybrid WANs, einschließlich Multiprotocol Label Switching (MPLS), Internet Virtual Private Networks (VPNs) und Ethernet-Dienste

Cloud-Konnektivität, Direct MPLS und/oder Ethernet-Anbindung an führende Anbieter von Cloud-Services, sowohl Infrastructure as a Service (IaaS) als auch Software as a Service (SaaS)

Managed Software-Defined WAN (SD-WAN)-Dienste, vereinfachte Edge-Geräte mit Zero-Touch-Installation, die Traffic auf Basis von Anwendungsregeln unter zentraler Verwaltung dynamisch über verschiedene Links leiten können

Network Function Virtualization (NFV)-Dienste, die netzwerkspezifische Geräte oder WAN-Optimizer virtualisiert durch Software ersetzen

Software-defined Networking (SDN)-Dienste, Programmierbarkeit des Netzwerks über Software, so dass eine Single-Access-Verbindung dynamisch konfiguriert werden kann, um unterschiedliche Bandbreite und/oder mehrere Dienste einschließlich Ethernet-, Internet- und MPLS-Dienste zu liefern

Ebenfalls positiv bewertet wird die Bereitstellung von Netzwerkdiensten mit Mehrwert, zu denen unter anderem SIP-Trunks, Managed WAN-Optimierung, Application Visibility, Managed LANs und Managed Wireless LANs (WLANs) zählen.

Wichtige Fakten:

Level 3 wird bereits für das dritte Jahr in Folge im Challenger-Quadrant positioniert.

Level 3 verfügt über ein unternehmenseigenes Managed Hybrid WAN-Angebot.

Die Level 3 Cloud Connect-Lösung bietet die Flexibilität, die Bandbreite den geschäftlichen Anforderungen entsprechend anzupassen.

Level 3 Ethernet-Dienste erreichen mehr 290 Märkte weltweit und liefern flexible Bandbreitenoptionen, die von 2 Mbit/s bis 6 Gbit/s reichen.

Wichtiges Zitat:

Anthony Christie, Chief Marketing Officer bei Level 3

"Level 3 engagiert sich für effiziente, zuverlässige und sichere Lösungen, die den geschäftlichen Bedürfnissen unserer Kunden in der sich ständig wandelnden digitalen Landschaft gerecht werden. Wir glauben, dass die Einstufung als Challenger für das dritte Jahr in Folge unser Engagement für den Kunden demonstriert und den Kurs bestätigt, den wir mit unserer globalen Strategie verfolgen. Wir sind weiterhin führend bei der Bereitstellung von marktführenden Lösungen mit exzellenter Benutzererfahrung".

Informationen zum Magic Quadrant :

Gartner gibt keine Empfehlung zu den in den Veröffentlichungen beschriebenen Anbietern, Produkten oder Dienstleistungen ab und empfiehlt Technologiebenutzern auch nicht, einen bestimmten Anbieter, beispielsweise nur den mit der höchsten Bewertung, zu wählen. Die von Gartner veröffentlichten Studien basieren auf den vom Gartner-Marktforschungsteam gewonnenen Einsichten und sollten nicht als faktische Aussagen gewertet werden. Gartner übernimmt keine Garantie für diese Studien, weder ausdrücklich noch implizit, insbesondere keine Garantie auf den Vermarktungserfolg oder die Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

1 Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global - Neil Rickard, Bjarne Munch et al. Datum der Veröffentlichung: 13. Februar 2017

Informationen zu Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT

ist ein Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- und Carrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis, Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kunden in mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinenten mit Anbindung an die umfangreich ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.level3.com. Besuchen Sie uns auch bei Twitter (https://twitter.com/Level3), Facebook

