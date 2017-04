Spatenstich für neues Resch&Frisch Logistik- und Verteilzentrum im Wirtschaftspark Wolkersdorf

LR Bohuslav: „Zusätzlicher Impulsgeber für den Wirtschaftspark“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf ist weiter auf Expansionskurs: Am heutigen Montag erfolgte der Spatenstich für ein neues Logistik- und Verteilzentrum des österreichischen Backwarenunternehmens Resch&Frisch. „Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf wird seinem Ruf als dynamischster Wirtschaftspark in Niederösterreich auch 2017 voll gerecht. Die Ansiedlung des Traditionsunternehmens Resch&Frisch ist ein zusätzlicher Impulsgeber für den Wirtschaftspark, aber auch für die gesamte Region“, sind sich Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, ecoplus-Aufsichtsrat LAbg. Mag. Kurt Hackl, Bürgermeisterin DI Anna Steindl und ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki einig.

„Das Weinviertel hat sich in den letzten Jahren zu einer boomenden Wirtschaftsregion entwickelt und der ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein konstanter und starker wirtschaftlicher Wachstumsmotor. Wir sind stolz darauf, mit Resch&Frisch einen prominenten Neuzugang begrüßen zu können. Die Entscheidung des Unternehmens für einen Standort in einem unserer Wirtschaftsparks macht deutlich, dass wir mit unseren Angeboten an die Wirtschaft auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Wirtschafts-Landesrätin Bohuslav.

Die Resch&Frisch-Gruppe errichtet auf einem rund 6.000 Quadratmeter großen Grundstück einen neuen Vertriebsstandort für den Wiener Raum und das nordöstliche Weinviertel. „Als österreichischer Familienbetrieb in der vierten Generation fühlen wir uns der Region und unseren Kunden gleichermaßen verpflichtet“, erläutert Eigentümer und Geschäftsführer der Resch&Frisch-Gruppe Josef Resch. „Mit dem neuen Standort im Wirtschaftspark Wolkersdorf können wir unsere Kunden im Wiener Raum und im östlichen Niederösterreich noch besser und schneller beliefern. Ausschlaggebend für den neuen Standort waren vor allem die verkehrsgünstige Lage und die modernst aufgeschlossenen Grundstücke mit zusätzlichem Erweiterungspotenzial.“

So wie Resch&Frisch interessieren sich immer mehr namhafte Unternehmen für einen Standort im Wirtschaftspark Wolkersdorf. „Daher werden zurzeit rund 1,7 Millionen Euro in die Aufschließung neuer Betriebsflächen investiert“, erklärt ecoplus-Aufsichtsrat Hackl. „Darüber hinaus ist der Wirtschaftspark dank des ecocenters Wolkersdorf auch bei Start-ups und innovativen Jungunternehmen sehr beliebt. Bereits ein Jahr nach der Eröffnung des Mehrmieterobjekts wurde mit den Arbeiten für Bauteil zwei begonnen und die ersten Mieter haben ihre Büros bereits bezogen.“

ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki: „Wir investieren laufend in die 17 ecoplus-Wirtschaftsparks, um den angesiedelten Unternehmen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihren wirtschaftlichen Erfolg bieten zu können. Der ecoplus-Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was ein erfolgreicher Wirtschaftspark für eine Region bewirken kann.“

