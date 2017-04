Team von ChemChina & IPP liefert neue, schlüsselfertige Chlor-Alkali-Werke

Princeton Junction, New Jersey und Beijing (ots/PRNewswire) - International Process Plants (IPP) und Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Company Ltd. (BCMC), ein Unternehmen der ChemChina, sind erfreut, eine Partnerschaft bekannt zu geben, in deren Rahmen IPP neue Chlorin-Alkali-Werke liefert, die von BCMC für die weltweite Industrie konstruiert und gebaut werden.

"Unsere Partnerschaft mit BCMC als Anbieter neuer, schlüsselfertiger Technik ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit Kunden in der Chlor-Alkali-Branche, um deren Wettbewerbskosten und zudem die Kosten und Vorlaufzeiten bei Projekten zur Kapazitätserweiterung zu senken", sagte Ronald Gale, Präsident von IPP.

ChemChina (die Muttergesellschaft von BCMC) genießt Anerkennung als weltweiter Top-Lieferant von Chlor-Alkali und ist in den Fortune Global 500 verzeichnet. Das Unternehmen hält mehr als 100 Patente für Innovationen und Gebrauchsmuster in der Chlor-Alkali-Branche. BCMC ist einer von nur vier Lieferanten von Elektrolysern weltweit und verfügt über eine Reihe internationaler Zertifikate und Qualifizierungen im Bereich der Konstruktion und Herstellung (darunter in den USA und Europa). Es handelt sich um das einzige Unternehmen in China, welches Membran-Elektrolyser für den Ionenaustausch konstruiert und herstellt und einen vollständigen Satz von Geräten der Technik- und Dienstbereiche Ätznatron-Ionenmembranen und Elektrolyse anbietet. BCMC liefert neben dem Bereich der Elektrolyse Produkte für die weitere Verarbeitung, darunter Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH), Chlorinverflüssigung, Kalziumhypochlorit (Ca(ClO)2, Bleichpulver, Poly-Aluminiumchlorid (PAC) und Natriumhypochlorit (NaClO). Weitere Informationen über BMC erhalten Sie unter: www.bcmc.chemchina.com.

Mehr als 180 Fertigungseinrichtungen nach Konstruktionsplänen von BCMC wurden installiert. Die Partnerschaft mit IPP gibt Zugriff auf die Präsenz von IPP in der weltweiten Chemiebranche und Möglichkeiten zum Wachstum der internationalen Geschäftstätigkeit von BCMC. Zusammen sind IPP und BCMC in der Lage, neue und schlüsselfertige Chemieproduktionsanlagen für Chlor-Alkali und Folgeprodukte auf weltweiten Märkten anzubieten, die man einzeln nicht erreichen kann. Weitere Informationen über das Chlor-Alkali-Angebot von IPP und BCMC erhalten Sie bei IPP unter www.ippe.com +1 (609) 586-8004.

Über International Process Plants and Equipment Corp. (IPP):

Die International Process Plants and Equipment Corp. verkauft vollständige Herstellungsanlagen und Ausrüstungen. Das Unternehmen widmet sich auf der ganzen Welt dem Kauf und Verkauf von Aktiva in den Branchen Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Raffinerie, Papier, Plastik und Stromerzeugung. Es werden vollständige Verarbeitungsanlagen und Kraftwerke verkauft, Industrieimmobilien und Verarbeitungsausrüstungen. Dazu gehören neue und unbenutzte, überschüssige, überholte, neu verglaste und benutzte Ausrüstungen. IPP ist seit 1976 in der Branche tätig und hat seinen Sitz in Princeton Junction (New Jersey), mit Niederlassungen und Infrastruktur in 15 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ippe.com.

Über Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Company Ltd. (BCMC):

Nach Umzug und Formierung der Beijing Chemical Machinery Works, die 1966 gegründet wurden, wurde Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd (BCMC) 1998 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China Bluestar (Group) Corporation. BCMC sieht seine Aufgabe darin, chinesische Membran-Elektrolyser für den Ionenaustausch zu entwickeln und die modernste Technik der Welt zu übertreffen. Es ist das einzige Unternehmen, welches Membran-Elektrolyser für den Ionenaustausch entwickeln, konstruieren und herstellen und vollständige Technik für Membran-Elektrolysetechnikeinrichtungen sowie Chlorchemiewerke für die weitere Verarbeitung liefern kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bcmc.chemchina.com/bhjen/index.htm.

Rückfragen & Kontakt:

International Process Plants and Equipment Corp.

Scott Phillips

+1 (609) 586-8004

info @ ippe.com