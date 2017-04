Akquisition des Glasfasergeschäftes von Peltier Comércio e Industria stärkt Position in Brasilien und dem lateinamerikanischen Markt (FOTO)

Wetzikon (ots) -

- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/114626/100800943 -

Der Schweizer Verkabelungsspezialist R&M hat heute die Übernahme der Glasfaseraktivitäten der brasilianischen Unternehmensgruppe Peltier Comércio e Industria LTDA (PETCOM) mit Sitz in Santa Rita do Sapucaí bekanntgegeben. Das 1990 gegründete Unternehmen ist ein führender Entwickler und Anbieter von fortschrittlichen Glasfaserlösungen im regionalen Markt.

Mit dieser Übernahme will R&M seine Marktposition im Bereich der Strukturierten Verkabelung für Rechenzentren in Brasilien weiter stärken. Darüber hinaus erhält R&M Zugang zum stark wachsenden Markt der öffentlichen Netzwerke. "Mit unseren Kommunikationslösungen können wir einen wichtigen Beitrag zur Erschliessung des Landes durch eine Steigerung der Breitbandkapazitäten für die mobile und Internetkommunikation liefern" sagt Roger Keller, General Manager Europe und Lateinamerika. "Die Produktion vor Ort ermöglicht es R&M zudem, die regionalen Kundenbedürfnisse optimal und effizient zu bedienen".

Mit dem kombinierten Lösungsportfolio kann R&M die strategischen Segmente Data Center, LAN und Public Networks in idealer Weise abdecken. Paulo Campos, Managing Director Lateinamerika: "Die aus der Übernahme entstehenden Synergien werden unsere Position in Brasilien wie auch im gesamten lateinamerikanischen Markt weiter stärken. Der Bedarf der Konsumenten für eine moderne Kommunikationsinfrastruktur ist gross. Der Zeitpunkt ist ideal um R&M's Portfolio mit den qualitativ hochstehenden und wettbewerbserprobten Produkten von PETCOM zu ergänzen". R&M steuert die gesamte Region von seinen Niederlassungen in Brasilien aus.

PETCOM ist seit über 25 Jahren bekannt als qualitativ führender Fiberoptik Anbieter und verfügt über eine hervorragende Reputation im Markt. Mario César Moreiro, Besitzer von PETCOM: "Ich bin überzeugt, mit R&M einen kompetenten und innovationsstarken Partner gefunden zu haben. R&M ist ein internationaler Player mit starkem Fokus auf lokale Kundennähe und Flexibilität. Mit R&M als Partner können bestehende Beziehungen mit langfristigem Horizont weiter ausgebaut und neue Kunden hinzugewonnen werden."

Über PETCOM

PETCOM ist ein führender Hersteller und Installateur von Fiberoptik-Lösungen. Die Firma mit Sitz in Cotia bei São Paulo implementiert zudem Smart City-Projekte in Brasilien. Das Produktionswerk befindet sich im sogenannten "Electronics Valley" im Nachbarstaat Minas Gerais. Das Unternehmen zählt Behörden, Telekomanbieter, Internet Service-Anbieter sowie produzierende Unternehmen zu seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.petcom.com.br

Über R&M

R&M (Reichle & De-Massari AG) ist ein weltweit führender Hersteller von zukunftssicheren Produkten und Systemen für Kommunikations- und Datennetze. In enger Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern entstehen wegweisende Connectivity-Lösungen in den Bereichen LAN, Public- und Telecom-Networks sowie Datacenter. Das Schweizer Familien-Unternehmen steht für Innovation, Qualität und Kundennähe. Weitere Informationen finden Sie unter www.rdm.com

Rückfragen & Kontakt:

Reichle & De-Massari AG (R&M), René Eichenberger, Corporate Communications,

Binzstrasse 32, CH-8620 Wetzikon, Tel.: +41 44 933 82 85, E-Mail: rene.eichenberger @ rdm.com