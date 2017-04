Tag der Homöopathie: Medizin der feinen Unterschiede

Neuer Ratgeber und Vortragsabend "Mit Homöopathie gut begleitet durch Frühling & Sommer" in Wien

Wien (OTS) - Die Homöopathie hat sich als komplementärmedizinische Therapieform längst etabliert. Die sanfte Therapieform setzt auf den feinen Unterschied: Statt oberflächlich Symptome zu behandeln, erforscht die Homöopathie stets die Ursachen von Erkrankungen und bietet so Behandlungsansätze, die individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt werden.

Parlamentarische Petition "Homöopathie als Kassenleistung" - jetzt online unterzeichnen

Im Oktober 2016 wurde die parlamentarische Petition "Homöopathie als Kassenleistung" an Nationalratspräsidentin Doris Bures übergeben. Wichtigstes Ziel ist die Integration der Homöopathie in das österreichische Gesundheitssystem. Die nächste Sitzung des parlamentarischen Petitionsausschusses findet im Juni 2017 statt. Bis dahin kann jeder auf der Webseite des Parlaments weiterhin seine Unterstützungserklärung abgeben:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/BI/BI_00108/index.shtml

Ratgeber "Homöopathie - Medizin der feinen Unterschiede"

Einen Überblick über die verschiedenen Anwendungsgebiete der Homöopathie liefert der Ratgeber "Homöopathie – Medizin der feinen Unterschiede", brandneu erschienen im Verlagshaus der Ärzte. Anhand von Krankengeschichten aus der Praxis bietet sich den Lesern die Möglichkeit, einen Eindruck von Leitsymptomen und Behandlungsempfehlungen zu gewinnen. Erhältlich im Buchhandel und beim Verlagshaus der Ärzte:

http://www.ots.at/redirect/aerzteverlagshaus

Kostenloser Vortragsabend im Wiener Don Bosco Haus am 6. April

Weitere Informationen aus der Praxis bietet der Informationsabend "Mit Homöopathie gut begleitet durch Frühling & Sommer", der am 6. April um 18 Uhr anlässlich des Tages der Homöopathie im Don Bosco Haus (1130 Wien, St. Veit-Gasse 25) stattfindet. An dem Vortragsabend, der von der ÖGHM in Kooperation mit der Initiative "Homöopathie hilft!" veranstaltet wird, informieren Dr. Ilse Fleck-Václavik und Dr. Katrin Strauch über die häufigsten Erkrankungen der warmen Jahreszeit (z.B. auf Reisen: Schwindel, Durchfall, Übelkeit, Verstauchungen) und die wichtigsten Arzneimittel. Der Eintritt ist frei! Um unverbindliche Anmeldung wird gebeten mit Namen und Personenanzahl telefonisch oder per SMS an 0664/425 00 54 oder per E-Mail an initiative @ homoeopathiehilft.at.

Weitere Infos: http://www.homoeopathiehilft.at

