ATIB stellt sich grundlegend neu auf: Generalversammlung setzt Reformkommission ein

Personelle und inhaltliche Neuaufstellung soll bei nächster Generalversammlung beschlossen werden

Wien (OTS) - Gestern hat ATIB, der Dachverband von 65 türkischen Vereinen, eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten und weitreichende Entscheidungen für die Zukunft des Vereins getroffen. ATIB soll in einem intensiven Reformprozess personell und inhaltlich neu aufgestellt werden. Zu diesem Zweck wurde eine Reformkommission gegründet, die schon zur nächsten Generalversammlung (voraussichtlich Mitte Mai 2017) ihre Ergebnisse zur Abstimmung vorlegen soll.

„Derzeit wird ATIB zum Spielball österreichischer Populisten gemacht. Das schadet uns als Verein und beschädigt, wofür wir seit Jahrzehnten arbeiten – Integration und ein verständnisvolles Miteinander von türkisch-stämmigen Menschen in Österreich“, sagt Selfet Yilmaz, Sprecher von ATIB. „Der Reformprozess ist ein klares Zeichen der Unabhängigkeit und ein wichtiges Signal an unsere über 100.000 Mitglieder: Wir wollen nicht zulassen, dass unser Verein und damit die gesamte türkische Community mit politischen Spielchen diskreditiert wird.“

Mit der Neuaufstellung werde man die Vision von ATIB überarbeiten und die Rolle des Vereins im gesellschaftlichen Diskurs neu definieren. Weiters werde sich die Reformkommission mit den veränderten Ansprüchen an einen türkischen Dachverein auseinandersetzen und die Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Kultur und Kunst vertiefen.

Man wolle damit nicht nur den Verein modernisieren sondern auch allen parteipolitischen Kritikern der vergangenen Wochen den Wind aus den Segeln nehmen: „ATIB ist und bleibt unabhängig, überparteilich und liberal. Wir engagieren uns für Integration und ein friedliches Zusammenleben in Österreich. Wir kämpfen gegen Radikalisierung und wollen nicht parteipolitisch vereinnahmt werden – weder aus Österreich, noch aus der Türkei“, so Yilmaz.

Über ATIB

ATIB ist seit mehr als 25 Jahren in Österreich aktiv und spannt ein Dach über die Tätigkeit von derzeit 65 eigenständigen Vereinen in ganz Österreich. ATIB zählt aktuell rund 100.000 Mitglieder und organisiert die Rückführung verstorbener Mitglieder in die Türkei sowie Pilgerfahrten nach Mekka. Darüber hinaus kümmert sich der Dachverein um die türkische Community in Österreich, organisiert Deutsch-Kurse, Spendenaktionen, Sportveranstaltungen und Feste. ATIB agiert überparteilich, engagiert sich gegen Radikalismus und für ein friedliches Zusammenleben aller Volksgruppen in Österreich.

Mehr zu ATIB unter: www.atib.at

