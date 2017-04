Die neue „Heute Mobile-App“ ist da – mit ihr beginnt eine neue technische Ära!

Wien (OTS) - Die digitalen Plattformen von Heute.at sind mit monatlich 5,5 Millionen Unique Clients (1) die derzeit am schnellsten wachsenden Newsportale in Österreich. Nach intensiver Vorbereitung und Entwicklungsarbeit steht nun die brandneue 4-dimensionale „Heute“- App bei iTunes (IOS) oder Google Play (Android) kostenlos zum Download bereit.

Auffälligste Neuerung ist die Aufteilung der Anwendung in die vier verschiedenen Ansichten „News“, „Leser“, „Timeout“ und „Mein Heute“, die alle mit einem Horizontal-Swipe bequem aufrufbar sind. Die Nutzerinnen und Nutzer können somit mit dem Finger nicht nur von oben nach unten scrollen, wie bei herkömmlichen Apps, sondern auch von rechts nach links wischen – und erleben dabei in jeder der vier Ebenen eine neue Dimension.

Die 4 Dimensionen der neuen „Heute“-App

• Die 1. Dimension – News: Hier finden die User alle aktuellen Nachrichten, von Politik bis Sport, von People bis Digital. Ergänzt werden diese durch Slideshows und Videos.

• Die 2. Dimension – Leser: Welche Story gefällt den Leserinnen und Leser im Moment am besten? Was wird am häufigsten kommentiert? Welche Fotos gefallen am meisten? „Heute“ setzt die User ganz ins Zentrum des Geschehens. Außerdem macht diese Ansicht fast alle Nutzer-generierten Inhalte von „Heute“ sichtbar. Ferner ist ersichtlich, wie viele User gerade in diesem Moment die App nutzen und zeigt damit, wie breit und aktiv die „Heute“-Community ist.

• Die 3. Dimension – Timeout: Einfach zurücklehnen und genießen! Hier erwarten die Nutzerinnen und Nutzer die witzigsten, spannendsten, aktuellsten Videos, Quizzes und Online-Games. Komplettiert wird diese Ansicht mit dem aktuellen TV- und Kinoprogramm, sowie einem Eventkalender für ganz Österreich.

• Die 4. Dimension – „Meine Heute“: In dieser Dimension kann der User sein eigenes Nachrichtenangebot individuell gestalten. Unter "Mein Bilder-Feed" kann er sich zudem ein persönliches Fotoalbum zusammenstellen. So wird jeder zum Chefredakteur seiner App!

Unter "Meine Messages" wird der User über eine kleine, rote Glocke am oberen rechten Rand der App benachrichtigt, wenn andere Leser auf einen der eigenen Kommentare oder Bilder reagieren.

Für jede Interaktion auf der App – Artikel kommentieren, eigene Fotos hochladen, und vieles mehr - werden Punkte auf das persönliche Konto gut geschrieben („Activity-Score“) und so können sich die Nutzerinnen und Nutzer in der Community untereinander messen.

„Dieser technische Quantensprung in vier Dimensionen macht heute.at zum modernsten Online-Nachrichtenportal in Österreich. Nachdem wir zuletzt die Zugriffe auf die digitalen Plattformen von heute.at bereits um 90% steigern konnten, werden wir mit der innovativen 4-dimensionalen App unserem Wachstum einen weiteren Schub verleihen. Die App verbindet News, Infos und was uns besonders wichtig ist, den Community Gedanken für unsere Heute Leser, sowie Unterhaltung“, führt Geschäftsführer Wolfgang Jansky dazu aus.

Marcel Kohler, Co-Geschäftsführer von heute.at und Mitglied der Unternehmensleitung der Schweizer Mediengruppe Tamedia ergänzt:“ Wir wollen den Nutzerinnen und Nutzern von Heute mehr und bessere Inhalte bieten und die User-Interaktion untereinander fördern. Wir sind überzeugt, das Angebot von heute.at mit der neuen News-App noch attraktiver zu machen und die digitale Reichweite weiter ausbauen zu können.“

Neue Maßstäbe für den Werbemarkt

Die neue „Heute“-App soll sowohl im Nutzer – wie auch im Werbemarkt neue Maßstäbe setzen und die Spitzenposition in den entsprechenden Märkten zementieren und auszubauen.

„Mit der App bzw. dem Heute Relaunch legen wir den Fokus auf innovative Werbeformen, die hohe Engagement Rates versprechen. Zusätzlich stehen neue Native Advertising Möglichkeiten im Mittelpunkt, die flexibel individualisierbar sind und damit jedem Kundenwunsch gerecht werden. Damit bieten wir unseren Werbepartnern in Zukunft noch bessere Möglichkeiten unsere Reichweite von 5,5 Mio Unique Clients optimal zu nutzen und freuen uns auf viele gemeinsame und spannende Projekte“ so Mag. Alexander Leitner, Geschäftsleiter Online Verkauf.

1) Quelle: Österreichische Web-Analyse ÖWA Basic

