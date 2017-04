Umweltdachverband zur Absage der Liftprojekte am Naturjuwel Warscheneck: Sieg der Vernunft!

- Schischaukelprojekt ad acta gelegt – Erfolg für Alpin- und Naturschutzorganisationen

Wien (OTS) - Energien jetzt in umwelt- und sozialverträgliche Tourismusangebote stecken

- UWD fordert: Längst fällige Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen umsetzen

„Die Causa Warscheneck beweist neuerlich: Ein langer Atem zahlt sich auch im Naturschutz aus“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes. Das von Naturschutzlandesrat und Landeshauptmann-Stv. Haimbuchner und Wirtschaftslandesrat Strugl heute vorgestellte Rechtsgutachten enthält ein klares NEIN zum Liftprojekt für eine Skischaukel Höss-Wurzeralm und damit eine endgültige Absage an dieses Projekt am Warscheneck. Das Rechtsgutachten unterstreicht, dass aus Gründen des Naturschutzes und nach dem Naturschutzprotokoll der völkerrechtlich verbindlichen Alpenkonvention ein solches Vorhaben nicht realisierbar ist. Alpin-und Naturschutzorganisationen – u. a. Naturfreunde, Naturschutzbund, Alpenverein und WWF – protestierten seit Jahren im Schulterschluss mit dem Umweltdachverband gegen diese Schischaukel und forderten eine Absage an dieses naturzerstörerische, rechtlich unzulässige und wirtschaftlich unsinnige Projekt. Mit Erfolg! „Wir sind froh über diese Entscheidung. Allerdings kommt sie um Jahre zu spät, da viel zu viel Energie und Ressourcen für widersinnige Planungen verschwendet wurden, statt diese Energien in eine nachhaltige Regionsentwicklung mit Fokus auf naturorientierten Ganzjahrestourismus zu stecken“, so Maier.

Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen um das Warscheneck endlich angehen

Die Region sollte jetzt ihre Chancen als Natur- und Nationalparkregion nutzen. Wesentliche Teile des Warscheneck-Gebietes sind seit Jahren als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das oberösterreichische Nationalparkgesetz sieht zudem eine Einbeziehung des Warschenecks in den Nationalpark Kalkalpen vor. „Der Umweltdachverband fordert von den politisch Verantwortlichen im Bundesland Oberösterreich daher die Einhaltung und Umsetzung des Nationalpark OÖ Kalkalpen-Gesetzes und als nächsten Schritt somit die Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen um das Warscheneck“, so Maier abschließend.

