Lotto: Tiroler tippt Solo-Sechser und gewinnt 1 Million Euro

Steirisches Solo bei Fünfer mit ZZ, Joker Jackpot zweimal in NÖ geknackt

Wien (OTS) - Zwei Sologewinne bei Lotto – und damit wiederholte sich am Sonntag das Ergebnis vom Mittwoch zuvor. Das erste Solo erzielte ein Spielteilnehmer in Tirols Hauptstadt Innsbruck. Er tippte als einziger die „sechs Richtigen“ und gewann damit exakt 1 Million Euro. Die gewinnbringende Zahlenkombination war dabei im dritten von sechs Tipps angekreuzt.

Sologewinn Nummer zwei geht in die Steiermark. Ein Obersteirer tippte den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl und erhält dafür rund 120.000 Euro. Auch er war mit einem Normalschein erfolgreich und kreuzte seinen Gewinn im fünften von sechs Tipps an.

20 Karibik Reisen

Lotto wird für 20 Spielteilnehmer schon bald zum Turbo Boost ins Sommerfeeling. Denn Lotto „6 aus 45“ verlost jetzt 20 Reisen in die Karibik.

Dabei werden zweimal 10 Reisen ausgespielt, und zwar jeweils am Sonntag. Die ersten 10 Reisen am 9. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 5. und 9. April; Die zweiten 10 Reisen dann am 16. April unter allen Lotto Tipps der Ziehungen vom 12. und 16. April.

Diese zweiwöchigen Reisen sind je für zwei Personen und beinhalten Business-Class Flug, Unterkunft und Verpflegung am luxuriösen Segelschiff sowie im 5-Sterne-Hotel und 5.000 Euro Taschengeld.

Joker

Beim Joker ging es am Sonntag um einen Jackpot, und der wurde von zwei Niederösterreichern geknackt. Eine Industrieviertlerin und ein Mostviertler erhalten für ihr „Ja“ zum Joker jeweils rund 208.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2.4.2017:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 1 Fünfer+ZZ zu EUR 119.924,60 65 Fünfer zu je EUR 2.012,70 214 Vierer+ZZ zu je EUR 183,40 3.994 Vierer zu je EUR 54,50 6.156 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 73.280 Dreier zu je EUR 5,30 224.787 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 2 3 19 31 34 39 Zusatzzahl: 16

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2.4.2017:

2 Joker zu je EUR 207.955,80 12 mal EUR 7.700,00 120 mal EUR 770,00 1.163 mal EUR 77,00 11.890 mal EUR 7,00 117.737 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 9 0 6 5 7

