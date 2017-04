Toto: Fünffachjackpot und Garantie 13er – jetzt geht es um 100.000 Euro

Fünf Zwölfer nach Doppeljackpot zu je rund 3.500 Euro

Wien (OTS) - Jetzt wird es wieder besonders spannend bei Toto: Es gab zum fünften Mal in Folge keinen Dreizehner, und damit geht es um einen Fünffachjackpot. Und: der fällt mit einem Garantie Dreizehner zusammen. Das heißt, dass Toto in der nächsten Runde die Gewinnsumme auf 100.000 Euro aufdotiert.

Beim Zwölfer ging es um einen Doppeljackpot. Der wurde zwar fünfmal geknackt (zu je mehr als 3.500 Euro), aber von nur drei Spielteilnehmern. Zwei Wienern gelangen per System nämlich jeweils zwei Zwölfer (beide scheiterten übrigens an Spiel 7, also am Auswärtssieg der Admira bei der Wiener Austria). Ein Oberösterreicher erzielte einen Zwölfer, er scheiterte an Spiel 11 (Unentschieden zwischen Leverkusen und Wolfsburg).

Ein Wiener und ein Niederösterreicher knackten den mehrfachen Jackpot in der Torwette. Sie erhalten für fünf richtige Ergebnisse jeweils mehr als 4.100 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 14A ist am Dienstag um 18.40 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 13B:

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 50.352,40 – 100.000 Euro warten 5 Zwölfer zu je EUR 3.530,90 93 Elfer zu EUR 19,60 646 Zehner zu je EUR 5,60 1.557 5er Bonus zu je EUR 0,90

Der richtige Tipp: X 1 1 X 1 / 2 2 2 X 1 X X 1 1 X 2 2 2

Torwette 1. Rang: 2 zu je EUR 4.124,00 Torwette 2. Rang: 45 zu EUR 25,40 Torwette 3. Rang: 297 zu je EUR 2,90 Hattrick: JP zu EUR 191.559,20

Torwette-Resultate 1:1 2:1 +:0 1:1 2:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at