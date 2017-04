Blümel zu Arbeitslosigkeit: Wien tanzt wieder einmal negativ aus der Reihe

Standort stärken, um Arbeitsmarkt zu beleben - MTV Music Awards würden Stellenwert Wiens heben – Sonntagsöffnung ermöglichen - Gerechtigkeit für Leistungswillige

Wien (OTS) - „Die aktuellen Arbeitsmarktdaten offenbaren einmal mehr die nicht vorhandene Standort- und Arbeitsmarkpolitik von Rot-Grün in Wien. Entgegen der österreichweiten Trendwende steigt die Arbeitslosigkeit in Wien weiter an. Das ist kein Zufall, sondern hausgemacht“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel und weiter: „Wien tanzt wieder einmal negativ aus der Reihe. Statt endlich zu handeln, übt sich Rot-Grün aber im Beschönigen, Beschwichtigen und Verleugnen.“ Inklusive Schulungsteilnehmer seien über 160.000 Menschen ohne Job und Wien damit der traurige Spitzenreiter in Österreich.

„Der Standort Wien muss endlich gestärkt werden, um den Arbeitsmarkt zu beleben. Dazu müssen endlich Standortfragen in den Mittelpunkt gestellt werden“, so Blümel. Exemplarisch für die verfehlte Standortpolitik sei auch die Tatsache, dass obwohl Wien ausdrücklich eingeladen wurde sich 2018 oder 2019 für die Austragung der MTV Music Awards zu bewerben, SPÖ-Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda bis dato hier völlig untätig geblieben sind. „Das wäre eine unglaubliche Chance für den Tourismus-und Kulturstandort und würde enorm viel an Wertschöpfung mit sich bringen. Es kann nicht sein, dass die SPÖ diese Chance vergeigt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieser Event nach Wien kommt“, so Blümel weiter. Und obwohl Wien Weltstadt sein will und Ziel vieler Touristen ist, verweigere Rot-Grün die Möglichkeit, dass Geschäftsleute ihr Geschäft am Sonntag aufsperren dürfen. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer sollten aber selbst entscheiden können, ob und wann sie ihr Geschäft aufmachen. Das wäre gelebte unternehmerische Freiheit“, so Blümel.

„Die ständigen Beschränkungen und Behinderungen der Unternehmer müssen endlich beendet werden. Nur durch Standortpolitik, die ihren Namen auch verdient, kann die Wiener Wirtschaft und somit der Arbeitsmarkt angekurbelt werden. Es braucht Gerechtigkeit für die Leistungswilligen“, so Blümel abschließend.

