Eine neue Größe in italienischem Luxus - ItalianCreationGroup vereint die High-End-Marken Driade, FontanaArte und Valcucine bei der Mailänder Designwoche

Mailand (ots/PRNewswire) - Ein schnell wachsender neuer italienischer Mini-Luxusmischkonzern flößt einigen der großartigsten Namen in italienischem Möbeldesign neues Leben ein, einschließlich der legendären Marken Driade und FontanaArte.

Im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen, die in Verbindung mit der Mailänder Designwoche stattfinden, wird die ItalianCreationGroup am 3. April einige seiner Star-Designer, wie Driades Philippe Starck, Konstantin Grcic und Enzo Mari, zusammenbringen. Am 4. April wird die Gruppe sich für eine Veranstaltung mit hohem Staraufgebot mit Roberto und Ludovica Palomba mit Piaget zusammenschließen und einen Tag später, am 5. April, ein Kammermusikspiel sowie eine Veranstaltung ausrichten, an der die renommierte Orchesterdirigentin Beatrice Venezi, die neu ernannte Markenbotschafterin für Valcucine - die Luxus-Küchenmarke der Gruppe - anwesend sein wird.

Die ItalianCreationGroup, die bereits seit drei Jahren Luxus-Designmarken erwirbt, gilt als neue Größe in italienischem Luxus. Die Gruppe hat in Kürze ein großes Spektrum an Luxusmarken angesammelt, einschließlich Driade, FontanaArte, Valcucine und Toscoquattro, ein Luxus-Bedezimmerdesigner.

"Wir möchten das Beste von italienischem Kunsthandwerk für den anspruchsvollen globalen Luxusmarkt zusammenführen", sagte Stefano Core, CEO. Er bemerkte, dass dies eine Investition in die Wiedereinführung und das Rebranding der legendären Marke FontanaArte umschließe. Core erklärte, dass FontanaArte - das Beleuchtungs- und Möbeldesignhaus, das 1932 von Gio Ponti in Mailand gegründet wurde -in Erinnerung an das Gründungsjahr der Gruppe als FontanaArte Milano 1932 wiedereingeführt wird. "Wir kehren zu klassischen Stilrichtungen und Materialien zurück, wie z. B. das reinste Glas, um FontanaArte als führenden Namen in italienischem Möbeldesign wiedereinzuführen", erklärte Core.

Am Montag, dem 3. April, wird Driade die erste Veranstaltung der Reihe in seinem Via Borgogna-Showroom mit Philippe Starck und anderen Berühmtheiten ausrichten.

Am Mittwoch, dem 5. April, wird Maestro Beatrice Venezi im Mailänder Showroom als neue Markenbotschafterin für den Luxus-Küchenhersteller Valcucine erscheinen. Venezi ist das Gesicht einer neuen Video- und Printkampagne für Valcucine, die den Namen "Master of Class, Master of Glass" trägt. Die Kampagne unterstreicht Valcucines Engagement für die Zusammenführung von Technologie, meisterhaftem Kunsthandwerk und ökologischer Nachhaltigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

Lorenzo Glavici

Direction of Communications & Brand Strategy

lorenzo.glavici @ italiancreationgroup.com +39-335-597-2667.