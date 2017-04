AGGM übernimmt die Funktion des Marktgebietsmanager

Mit 1. Juni 2017 übernimmt die AGGM Austrian Gas Grid Management AG die Funktion des Marktgebietsmanagers in Österreich.

Europa (OTS) - AGGM, als unabhängiger Verteilergebietsmanager in Österreich, wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern GAS CONNECT AUSTRIA GmbH und Trans-Austria Gasleitung GmbH als Marktgebietsmanager benannt und von E-Control mit Bescheid vom 30. März 2017 in dieser Funktion bestätigt. Um für die Marktteilnehmer eine nahtlose Fortführung der operativen Aufgaben sicherzustellen, wird sich AGGM in Zukunft des Dispatchings der GAS CONNECT AUSTRIA GmbH bedienen.

Dem Verteilergebietsmanager kommen zentrale Aufgaben im Bereich der Versorgungssicherheit, insbesondere für das Netzzugangs- und Kapazitätsmanagement, der Gasflusssteuerung und Optimierung von Ausgleichsenergie sowie der Netzplanung im Verteilernetz zu. Diese Detailaufgaben für das Verteilergebiet werden nun um umfassende Kompetenzen einer Gesamtschau über das österreichische Marktgebiet und die internationale Lage ergänzt. Durch die Vereinigung dieser beiden gesetzlichen Funktionen in der AGGM und unter gleichzeitiger Bündelung und Integration von teils artverwandten Aufgaben, wie der koordinierten Netzentwicklungsplanung auf Fernleitungsebene und der Langfristigen Planung im Verteilergebiet, Systemsimulationen und Registrierungsprozessen werden für die Marktteilnehmer wesentliche Vereinfachungen und Kosteneinsparungen erzielt, die an den Markt weitergeben werden. In dieser Konstellation wird ein wesentlicher Beitrag zur Optimierung des österreichischen Gasmarktmodells geleistet.

„Die AGGM ist aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Verteilergebietsmanager, für die Übernahme und Durchführung der Tätigkeiten des VGM und des MGM bestens geeignet und vorbereitet. Wir sehen die AGGM durch die Übertragung der Funktion des Marktgebietsmanagers inhaltlich aufgewertet“ so AGGM Vorstand Edwin Kaufmann. Die Positionierung der AGGM als gaswirtschaftliches und breit aufgestelltes Kompetenzzentrum wird durch diesen Schritt nachhaltig gestärkt.

„Wir werden weiterhin als konstruktiver Partner für das gaswirtschaftliche Regulierungsmanagement zur Verfügung stehen“ so AGGM Vorstand Karl Denk. Die AGGM steht auch in Zukunft als konstruktiver Partner für Dialog und Zusammenarbeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der österreichischen Gasbranche zur Verfügung.

Hintergrundinformation:

AGGM Austrian Gas Grid Management AG

Die AGGM Austrian Gas Grid Management AG ist als Verteilergebietsmanager des Verteilergebietes Ost und der Marktgebiete in Tirol und Vorarlberg für die Gasflusssteuerung und die Aufrechterhaltung der Netzstabilität in den Hochdruckleitungen zur Erdgasversorgung in Österreich verantwortlich. Als solcher stellt sie sicher, dass alle Erdgasverbraucher im gesamten Bundesgebiet von ihrem jeweiligen Versorger mit den von ihnen benötigten Erdgasmengen beliefert werden können. Die AGGM steuert den Erdgasfluss in jenen Gasleitungen, in denen das Gas innerhalb Österreichs überregional verteilt wird. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der AGGM die Transportkapazitäten für die Inlandsversorgung im Verteilergebiet als „one-stop-shop“ zu verwalten, sowie in der langfristigen Planung Maßnahmen zur Beseitigung von bestehenden oder zu erwartenden Engpässen zu definieren.

Rückfragen & Kontakt:

Sabrine Aissi

Kommunikation

E-Mail: sabrine.aissi @ aggm.at

Tel. +43 (1) 275 60-28826