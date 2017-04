FPÖ-Mölzer: Explosionsartiger Anstieg von AHS-Anmeldungen führt zu Abweisungen von Schülern

„Parlamentarische Anfrage an das Bildungsministerium - Interesse für Modell des verschränkten Unterrichts ist hingegen gering“

Wien (OTS) - „Das Interesse eine allgemein bildende höhere Schule zu besuchen, ist höher als je zuvor“, stellte heute der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer in Hinblick auf den explosionsartigen Anstieg von AHS-Anmeldungen fest. Dem Vernehmen nach ist das angestiegene Interesse und die damit einhergehend hohe Zahl der AHS-Anmeldungen für das kommende Schuljahr enorm, weshalb die Vergabe der begrenzten Anzahl von Plätzen für Mölzer problematisch ist: „Viele Schüler, die zwar die Voraussetzung für den Übertritt von der Volksschule in eine AHS erfüllen, werden aber aufgrund der hohen Nachfrage an AHS-Plätzen abgewiesen“, erklärte Mölzer, der sich nun mittels einer parlamentarischen Anfrage an das Bildungsministerium wendet, um diesbezüglich konkrete Zahlen zu erfahren.

„Im Gegensatz zum explosionsartigen Anstieg der AHS-Interessenten gibt es kaum Anmeldungen für die Ganztagsschule in ihrer verschränkten Form“, so Mölzer, der diesem Schultyp kritisch gegenüber steht und sich für die Wahlfreiheit von Eltern und Schülern einsetzt.

