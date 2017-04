Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

74 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 2. April 2017

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Leichtmotorradlenker, zwei Radfahrer und ein Motorradlenker im Straßenverkehr. Am Samstag kam es in Klagenfurt zu einem Unfall an einer Kreuzung, bei dem ein 74-jähriger Leichtmotorradlenker getötet wurde. Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden 74-Jährigen. Der Lenker des Leichtmotorrades prallte gegen den Pkw und erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle verstarb. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote gab es in Niederösterreich und je einen im Burgenland, Kärnten und der Steiermark.

Vermutliche Unfallursachen waren in jeweils einem Fall mangelnder Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit, Überholen und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verunglückter war ausländischer Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 2. April 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 74 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 81 und 2015 91.

