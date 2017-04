Grüne Mariahilf: Michi Reichelt übernimmt Amt des Bezirksvorsteher-Stellvertreters im 6. Bezirk

Verena Knogler neue Klubobfrau der Grünen Mariahilf

Wien (OTS) - Das neue Team an der Spitze der Grünen Mariahilf ist seit 1. April komplett. Michi Reichelt folgt Susanne Jerusalem als Bezirksvorsteher-Stellvertreter nach, Verena Knogler ist bereits seit 1. März neue Klubobfrau der Grünen Mariahilf.



Michi Reichelt will den Schwerpunkt seiner Arbeit auf mehr Freiraum für Bezirksbewohner_innen, insbesondere die Kleinsten, legen: "Mein Ziel ist ein Umdenken in Mariahilf. Die Politik im Sechsten muss viel stärker als bisher die Menschen, vor allem die Kinder, in den Fokus rücken und für sie einen verkehrsberuhigten, inklusiven Bezirk mit mehr Platz im öffentlichen Raum und - natürlich - mehr Grün schaffen."



Verena Knogler: "Wir haben das große Glück, in Mariahilf auf ein tolles, vielseitiges und engagiertes Team zurückgreifen zu können. Mit diesem Team der Grünen werden wir versuchen, eine Vielzahl an Projekten umzusetzen, damit wir den Bezirk für alle noch lebenswerter gestalten."



