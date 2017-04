EANS-DD: OMV Aktiengesellschaft / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: Manfred Leitner (natürliche Person)

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand

Angaben zum Emittenten:

Name: OMV Aktiengesellschaft LEI: 549300V62YJ9HTLRI486

Angaben zum Geschäft:

Beschreibung: Aktie der OMV Aktiengesellschaft ISIN: AT0000743059 Geschäftsart:

An Bedingungen geknüpftes Geschäft

Datum: 2017-03-31 Währung: Euro _____________________________________________ | Preis(e) | Volumen | _____________________________________________ | 36,885 | 1.875 Stück | _____________________________________________ Gesamtvolumen: 1.875 Stück Gesamtpreis: 69.159,38 Durchschnittspreis: 36,885

Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Erläuterung: Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2014 bis 2016 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2014"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des Jahresbruttogrundgehalts 2014 (ein bestimmter Prozentsatz davon), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2014 bis 31.03.2014 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für das Vorstandsmitglied genehmigten Aktien aus dem LTIP 2014 beträgt 1.875 Stück. Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2017. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Vorstandsmitglied spätestens im 3. Quartal 2014 anstelle der Vergütung durch Aktienübertragung Barauszahlung gewählt werden. Von diesem Wahlrecht hat das Vorstandsmitglied am 19.05.2014 Gebrauch gemacht. Die Auszahlung wird am nächsten auf den Anspruchstag folgenden Werktag durchgeführt (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs der OMV Aktie an der Wiener Börse am Anspruchstag.

