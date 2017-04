EANS-Hinweisbekanntmachung: RHI AG / Jahresfinanzbericht

Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

RHI bestätigt Ergebnis 2016

Der RHI Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 3. April 2017 den Jahresabschluss 2016 der RHI AG festgestellt und den Konzernabschluss 2016 genehmigt. Die am 14. März 2017 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des RHI Konzerns sind somit bestätigt.

Der Geschäftsbericht 2016 und der Jahresfinanzbericht 2016 stehen ab sofort auf der Homepage www.rhi-ag.com unter Investor Relations / Finanzberichte als Downloads zur Verfügung.

Hiermit gibt die RHI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 03.04.2017 Veröffentlichungsort : http://www.rhi-ag.com/internet_en/investor_relations_en/Financial_reports_Channel/ Englisch: Veröffentlichungsdatum: 03.04.2017 Veröffentlichungsort : http://www.rhi-ag.com/internet_en/investor_relations_en/Financial_reports_Channel/

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: RHI AG Wienerbergstrasse 9 A-1100 Wien Telefon: +43 (0)50213-6676 FAX: +43 (0)50213-6130 Email: rhi @ rhi-ag.com WWW: http://www.rhi-ag.com Branche: Feuerfestmaterialien ISIN: AT0000676903 Indizes: ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch