WGKK lädt rund 70.000 Wienerinnen und Wiener zur Vorsorgeuntersuchung

Untersuchung bei vielen Ärztinnen und Ärzten und in den WGKK-Gesundheitszentren möglich

Wien (OTS) - Auch in diesem Frühling lädt die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) ihre Versicherten zur kostenlosen Vorsorgeuntersuchung ein. Ab heute, 3. April 2017, werden 70.000 Wienerinnen und Wiener per Brief über das Angebot informiert. Verständigt werden Personen über 20 Jahren, die in den vergangenen zwei Jahren bei keiner Vorsorgeuntersuchung waren und im letzten Jahr keinen Arzt besucht haben.

Bei der Vorsorgeuntersuchung werden unter anderem auch die Risikofaktoren für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herzinfarkt abgeklärt. Außerdem umfasst das Programm die Früherkennung häufiger Krebsarten. Weiters geben die Vorsorgeärztinnen und -ärzte auch Tipps für einen gesünderen Lebensstil. Der Fokus liegt dabei auf Bewegung, Ernährung und Rauchstopp.

Untersuchung wird in mehreren Sprachen durchgeführt

Generell wird der Gesundheits-Check für Personen unter 40 Jahren in 3-jährigen Abständen, ab 40 in 2-jährigen Abständen empfohlen. Er kann auch ohne persönliche Einladung von allen Personen ab 18 Jahren in Anspruch genommen werden, sofern die letzte Vorsorgeuntersuchung länger als ein Jahr zurückliegt. Um Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, eine Untersuchung zu ermöglichen, wird der Check auch von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt, die unter anderem Türkisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch oder Englisch sprechen. Die Namen und Adressen dieser Medizinerinnen und Mediziner können bei den ebenfalls mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kostenlosen Serviceline (0800 501 522) erfragt werden. Die Informationsfolder sind ebenfalls in den genannten Sprachen erhältlich.

Die Vorsorgeuntersuchung kann bei allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mit entsprechendem Vertrag, in den vier Gesundheitszentren (GZ) der WGKK und den drei Vorsorgeuntersuchungsstellen der Gemeinde Wien in Anspruch genommen werden. Wird eine Untersuchung in einem GZ gewünscht, können die Versicherten den Termin über die kostenlose Serviceline buchen. Zum Gesundheits-Check ist die e-card mitzubringen.

Nähere Informationen erhalten Interessierte von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Serviceline 0800 501 522. Hier besteht auch die Möglichkeit, Termine für die WGKK-Gesundheitszentren zu vereinbaren.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Mag.a Silvia Jirsa

Wienerbergstraße 15–19

1100 Wien

Tel.: +43 1 601 22-2110

Fax.: +43 1 601 22-2135

E-Mail: silvia.jirsa @ wgkk.at

www.wgkk.at