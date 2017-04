GSK würdigt den Beitrag des scheidenden CEOs Sir Andrew Witty zu weltweiten Gesundheitsthemen mit Stipendienvergabe über 10 Jahre

GSK finanziert Sir Andrew Witty GSK Stipendien

Partnerschaft mit London School of Hygiene & Tropical Medicine

GSK (GlaxoSmithKline Pharma GmbH) hat am 29.3.2017 mit der Vergabe der Sir Andrew Witty Stipendien eine neue Partnerschaft mit der London School of Hygiene & Tropical Medicine vorgestellt. Diese Partnerschaft würdigt den Beitrag von Sir Andrew Witty, den dieser für das Unternehmen geleistet hat sowie im weiteren Sinn, sein großes Engagement bei Herausforderungen im Gesundheitsbereich in den Entwicklungsländern, vor allem in Afrika.

Die Stipendien werden die Ausbildung und die Entwicklung der nächsten Generation von Führungskräften im globalen Gesundheitsbereich unterstützen und die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen in Afrika stärken. In einem Zeitraum von 10 Jahren – der die Zeit von Sir Andrew als CEO von GSK wiederspiegelt – werden nach einem strengen Auswahlprozess 30 Stipendien an Bewerber und Bewerberinnen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara vergeben.

Professor Peter Piot, Direktor der London School of Hygiene & Tropical Medicine, meint dazu, “Ich kenne Andrew seit mehr als dreißig Jahren und ich freue mich sehr, dass sein außergewöhnliches Leadership und seine Leistungen mit diesem Stipendium, das in seinem Namen gegründet wurde, gewürdigt werden. Es handelt sich um eine passende Anerkennung seiner Bemühungen, die Gesundheit weltweit zu verbessern.“

“Die ‚Sir Andrew Witty GSK Stipendien‘ werden einen wichtigen Beitrag leisten, die nächste Generation von Führungskräften im öffentlichen und globalen Gesundheitsbereich zu unterstützen. Das MSc-Programm wird sie mit den Kompetenzen ausstatten, das Gesundheitswesen in ihren Ländern und Gemeinden zu verbessern sowie die Leistungsfähigkeit des Kontinents stärken, um auf die wichtigen und sich verändernden Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu reagieren."

Über die London School of Hygiene & Tropical Medicine

Die London School of Hygiene & Tropical Medicine ist ein weltweit führendes Zentrum für Forschung und postgraduate Ausbildung im Bereich öffentlicher und weltweiter Gesundheit, mit mehr als 4.000 Studenten und 1.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Sie ist eine der angesehensten Forschungseinrichtungen im Vereinigten Königreich, rangiert unter den weltweit führenden Ausbildungsstätten im öffentlichen und globalen Gesundheitswesen und wurde von den Times Higher Education Awards als University of the Year 2016 ausgezeichnet. Das Ziel ist die Verbesserung der Gesundheit und der Gerechtigkeit im Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt; Zusammenarbeit in Partnerschaften, um höchste Kompetenz bei Forschung im öffentlichen und globalen Gesundheitswesen, Ausbildung und Umsetzung von Wissen in gesetzlichen Richtlinien und in der Praxis zu erreichen. www.lshtm.ac.uk

Über die Sir Andrew Witty GSK Stipendien

Er werden 10 Jahre lang drei Stipendien pro Jahr vergeben, um die Ausbildung und die Entwicklung der nächsten Generation von Führungskräften im globalen Gesundheitswesen zu unterstützen und die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen in Afrika zu stärken. Diese hoch-kompetitiven Stipendien stehen Bewerberinnen und Bewerbern zur Verfügung, die ein Jahr lang ein Master-Vollzeitstudium in London an der London School of Hygiene & Tropical Medicine absolvieren möchten. Das Programm umfasst:

Bekämpfung von Infektionskrankheiten

Demographie & Gesundheit

Epidemiologie

Globale psychische Gesundheit

Planung & Finanzierung von gesundheitspolitischen Themen

Immunologie von Infektionskrankheiten

Medizinische Entomologie zur Krankheitsbekämpfung

Medizinische Mikrobiologie

Medizinische Parasitologie

Medizinische Statistik

Ernährung für globale Gesundheit

One Health (Infektionskrankheiten)

Öffentliche Gesundheit

Öffentliche Gesundheit für Augenheilkunde

Öffentliche Gesundheit für Entwicklung

Reproduktive & sexuelle Gesundheitsforschung

Tropenmedizin & Internationale Gesundheit

GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her.GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist zum fünften Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index, seit 2013 Mitglied von Transparency international Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.

