BIPA und Heimat Wien stellen mit dem „Dauerpreis-Beweis live“ einen Guinness Weltrekord auf.

Über 15.000 Artikel ließ Heimat Wien für BIPA in einer Live-Show mehr als 27 Stunden lang nonstop vorlesen – das brachte den Sprung in die Guinness World Records.

Wien (OTS) - 2016 startete die Drogeriekette BIPA mit dem Dauerpreis, einem völlig neuen Preisprogramm, das auf allumfassende und dauerhafte Preissenkung setzt: Über 15.000 Artikel auf Dauer günstig – so das Versprechen. Eine noch nie dagewesene Anzahl, deren Dimension und Nutzen den Konsumenten im kompetitiven Umfeld trotzdem schwer zu vermitteln ist.



Über 27 Stunden live für den „Dauerpreis-Beweis“

Heimat Wien entwarf eine innovative Kommunikations-Idee für BIPA, den „Dauerpreis-Beweis live“: In einer 27 Stunden und 28 Minuten dauernden Live-Sendung wurde die außerordentlich große Anzahl auf außerordentliche Weise erlebbar gemacht.

Das Herzstück bildete eine eigene Microsite – auf dieser konnten die Zuseher die gesamte Sendung mitverfolgen und regelmäßig gewinnen. Zusätzlich konnten die User über Facebook und YouTube live dabei sein und per Kommentarfunktion teilnehmen. Neben der Übertragung in den verschiedenen Kanälen war die Sendung auch in Live-Stream-Bannern auf oe24.at und krone.at in voller Länge zu sehen. Die Online-Community wie auch die Gewinnspiele wurden in Echtzeit betreut und alle User konnten direkten Einfluss auf die Sendung nehmen. Zahlreiche medienübergreifende Maßnahmen machten während der Sendung auf den laufenden Weltrekordversuch aufmerksam.

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen durch Live-Posts auf Facebook und Instagram, Gastauftritte von reichweitenstarken Influencern und die Bewerbung über das POS-Radio in allen BIPA Filialen des Landes sorgten für zusätzliche Spannungsmomente. Insgesamt berichteten auch drei Live-Schaltungen im österreichischen Fernsehen von dem Event, das in einer BIPA Filiale in- und zwangsläufig auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfand.

Neben der eigentlichen Dauer-Lesung war die Sendung gespickt mit humorvollen Aktionen und Zwischeneinlagen, die einige geplante sowie ungeplante Höhepunkte ergab – von einer nächtlichen Dauerpreis Rap-Einlage über eine Mariachi Band, die den Hauptprotagonisten kurzzeitig begleitete, bis hin zur finalen „Party“.

15.096 BIPA Dauerpreis Artikel

Am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr war es dann soweit: Nach 27 Stunden, 28 Minuten und 10 Sekunden las der Moderator überraschend frisch, den insgesamt 15096. und damit letzten Dauerpreis-Artikel im Sortiment vor und setzte der Handelskette BIPA ein Denkmal.

Innovativer Online Ansatz

Michael Paterno, Geschäftsführer von BIPA: „Gerade im Drogeriefachhandel herrscht enormer Kommunikationsdruck – mit innovativen Ideen aber kann man unsere Kundinnen und Kunden perfekt von der Einzigartigkeit der Marke BIPA abseits von klassischen Kanälen überzeugen. Der BIPA Dauerpreis-Beweis live ist ein tolles Beispiel dafür.“

Markus Wieser, Geschäftsführer von Heimat Wien ergänzt: „Man erkennt gute Ideen daran, dass sie eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Beim Dauerpreis-Beweis live war das sofort der Fall. Vom ersten Moment an war jeder, der davon Wind bekommen hat, begeistert und wollte sich einbringen. Von Kundenseite über unsere Produktionspartner bis hin zu den Ausführenden und Verantwortlichen in den Filialen waren alle voll motiviert.“

Erfolgreicher Weltrekordversuch für BIPA und Heimat Wien

Der Live-Erfolg wurde mittlerweile auch offiziell von Guinness World Records bestätigt und stellte damit in der Kategorie „Longest Non-TV Promotional Advert“ einen neuen Weltrekord auf.

Credits

BIPA Geschäftsführung: Michael Paterno, Erich Riegler, Thomas Lichtblau

BIPA Marketingleitung: Claudia Baumschlager

BIPA Online Leitung: Antonia Knall

Agentur: Heimat Wien

Filmproduktion: Kaiserschnitt

Streaming-Produktion: Beauty Parlour



Heimat Wien

1999 in Berlin gegründet, zählt „Heimat“ seit Jahren zu den top Kreativagenturen des deutschsprachigen Raums. Neben Berlin, Hamburg und Zürich gibt es unter der Ägide von Markus Wieser und Georg Feichtinger Heimat Wien, beide vielfach ausgezeichnete Kommunikationsexperten mit internationalem Anspruch. Heimat Wien entwickelt verantwortungsvolle Markenkommunikation mit dem Anspruch, am Markt überdurchschnittlich erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

